Trump afirma que no fue Israel el que lo "convenció" de entrar en guerra con Irán sino convicción de que el régimen "no puede" tener un arma nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes 20 de abril mediante un mensaje en su cuenta Truth Social que Israel no lo convenció de entrar en una guerra contra el régimen de Irán.

“Israel nunca me convenció de entrar en guerra con Irán; los hechos del 7 de octubre, sumados a mi opinión de toda la vida de que Irán nunca podrá tener un arma nuclear, sí lo hicieron”, aseguró.

Trump aseguró que ve y lee “a los comentaristas y encuestas de noticias falsas con total incredulidad”. “El 90% de lo que dicen son mentiras e historias inventadas, y las encuestas están amañadas, al igual que las elecciones presidenciales de 2020”.

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“Al igual que los resultados en Venezuela, de los que los medios no quieren hablar, los resultados en Irán serán asombrosos. Y si los nuevos líderes de Irán (¡cambio de régimen!) son inteligentes, Irán puede tener un futuro grande y próspero”, mencionó.

Donald Trump en los últimos días ha ordenado un bloqueo a los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz.

De hecho, este lunes el Comando Central de Estados Unidos reveló imágenes inéditas de la interceptación que hicieron sus fuerzas a un buque comercial que retó el bloqueo anunciado en días pasados por el presidente Donald Trump a puertos iraníes en el estrecho de Ormuz.

El carguero Touska, con bandera iraní, intentó romper el bloqueo por lo que en el Golfo de Omán fue interceptado por Estados Unidos.

“Los infantes de marina de EE. UU. parten del buque de asalto anfibio USS Tripoli (LHA 7) en helicóptero y transitan sobre el mar Arábigo para abordar y capturar el M/V Touska. Los infantes de marina descendieron en rappel al buque con bandera iraní, el 19 de abril”, confirmó el Comando.

Irán levantó el viernes el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde normalmente transita una quinta parte del comercio mundial de petróleo y gas natural, pero el sábado anunció que recuperaba el "control estricto" del estrecho en respuesta a la decisión de EE. UU. de mantener el bloqueo de sus puertos.

En un mensaje anterior publicado el domingo por la mañana en Truth Social, Trump acusó a Teherán de violar el alto el fuego al lanzar ataques el sábado en el estrecho de Ormuz, dirigidos, según dijo, contra un buque francés y otro británico, entre otros.