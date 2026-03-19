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Jueves, 19 de marzo de 2026
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Régimen venezolano

“Lo más difícil va a ser deshacerse de Diosdado Cabello y Granko Arteaga”: Tamara Suju sobre los cambios en el gabinete del régimen venezolano

marzo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Tamara Suju, directora ejecutiva de Casla Institute, conversó sobre los cambios en el gabinete del régimen venezolano encabezado por Delcy Rodríguez.

Los cambios anunciados por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, han causado un amplio debate en el país y fuera de él.

Esto se debe a que en las últimas horas, Rodríguez anunció el nombramiento de de Gustavo González como ministro de Defensa del régimen en Venezuela tras la destitución de Vladimir Padrino López.

Para hablar sobre este tema, Tamara Suju, directora ejecutiva de Casla Institute y abogada defensora de derechos humanos, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

En la conversación, la invitada señaló que los anuncios de Delcy Rodríguez sobre su gabinete "es algo así que estamos cambiando a los que estaban acusados por narcotráfico por otros que están acusados por crímenes de lesa humanidad".

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Además, resaltó que "ella (Delcy) ha tenido una relación muy estrecha con Gustavo González", pero que él "es una persona desconocida para la Fuerza Armada y es más bien un oficial de inteligencia que incluso ha perseguido a sus compañeros de armas"

Y que la situación tiene como objetivo "quitar a los que eran totalmente leales a Nicolás Maduro para poner a los que ella confía personalmente. Ella (Delcy) lo que está haciendo es apartando a lo que venía de atrás cuando estaba Maduro y poner a su gente de confianza, que debe de estar avalado por Estados Unidos".

Tamara también puntualizó sobre Gustavo González que "nadie le quieta lo criminal que es, es decir, él en algún momento tiene que ponerse a orden de la justicia porque él es un alto responsable de los peores crímenes que han sucedido en Venezuela en la parte de inteligencia: el Helicoide, la Tumba, los centros clandestinos de tortura del SEBIN, la formación ideológica, la persecución sistemática; es la policía ideológica que ha perseguido a los venezolanos durante tanto tiempo".

Sin embargo, considera que ahora viene la parte más difícil que es buscar "cómo deshacerse de Diosdado Cabello y Granko Arteaga".

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