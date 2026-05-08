Así reaccionaron Petro, Duque, Uribe, Santos y otros políticos colombianos al fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras

El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó este viernes al fallecimiento del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, anunciado por la candidata a la presidencia Paloma Valencia.

"Lamento la muerte de Germán Vargas Lleras. Tanto en el Senado como en campaña se comportó como un gladiador. En general contradictor mío, lamento que su seriedad en el debate desaparezca", posteó Petro en su cuenta oficial de la red social X.

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Petro, quien en varias oportunidades tuvo desencuentros políticos con Vargas Lleras, extendió sus condolencias a la familia del político y abogado que tenía 64 años al momento de su deceso.

"Le envío a su familia mi sentido pésame", concluyó Petro en su publicación, que se dio nueve minutos después del posteo de Valencia.

"Con profundo dolor lamento el fallecimiento del doctor Germán Vargas Lleras, un gran estadista y un incansable gladiador por Colombia y su democracia. Su partida deja un vacío enorme en el corazón de la oposición. ¡Cuánta falta le hará su voz firme a nuestra patria en estos momentos difíciles! Abrazo con afecto a su hija Clemencia, a sus hermanos Enrique y José Antonio y a toda la familia", comunicó Valencia.

El expresidente Iván Duque, por su parte, aseguró recibir "con dolor la muerte de Germán Vargas Lleras". "Construimos una amistad personal sólida y siempre lo recordaré como un verdadero hombre de Estado, un patriota comprometido con las ideas para construir un mejor país", agregó.

Duque dijo haber aprendido de Vargas Lleras "en la competencia de las ideas y en el diálogo franco sobre la realidad" de Colombia.

"Nuestro país pierde a uno de sus mejores hombres, y quienes lo respetamos mantendremos vivo su legado. Con María Juliana y mis hijos expresamos solidaridad a todos sus seres queridos y nos unimos en oración", lamentó.

"En mala hora de la Patria muere Germán Vargas Lleras. Su partida ocurre en el momento que la democracia más necesitaba de su verticalidad. Es difícil encontrar líderes de sus condiciones integrales, su capacidad de estudio, sus férreas convicciones democráticas y el afán por el bienestar general", escribió el expresidente Álvaro Uribe Vélez en X.

"A su hija, a toda su familia, a quienes lo acompañaron en Cambio Radical y a aquellos que desde distintas orillas lo apreciaban, toda nuestra solidaridad", concluyó el exmandatario.

Juan Manuel Santos, también expresidente del país, aseguró que él y su círculo se encontraban "muy consternados por la muerte de Germán Vargas Lleras. Lamentamos profundamente su partida. Gran parlamentario, ministro y vicepresidente", publicó.

Vargas Lleras, según Santos, "fue un coequipero excepcional, con un conocimiento profundo del país y una inmejorable capacidad de ejecución al servicio de Colombia. Nuestras condolencias a su hija Clemencia, a su nieto Agustín y a todos sus seres queridos".

El candidato presidencial Iván Cepeda expresó también su "solidaridad y condolencias a la familia y los seguidores políticos de Germán Vargas Lleras. A pesar de nuestras diferencias, tuvimos una relación cordial y respetuosa".

Federico 'Fico' Gutiérrez, alcalde de Medellín, publicó en su cuenta de X: Germán Vargas Lleras descansa en paz. Siempre pensó en Colombia. Dedicó gran parte de su vida al servicio público. Conocedor como pocos de asuntos de Estado. Siempre lo recordaré con cariños y admiración".

"Me quedo con las últimas conversaciones que tuve con él. Su preocupación por el presente y futuro de Colombia. Un abrazo de solidaridad con su familia y amigos. Como alcalde de Medellín expresó mi pesar por su partida", agregó.

Juan Manuel Galán, exsenador de Colombia, escribió en X que, con profundo pesar, recibía "la noticia del fallecimiento de Germán Vargas Lleras. Desde el Nuevo Liberalismo expresamos nuestra solidaridad y acompañamos en este momento de dolor a su familia, amigos y a toda la militancia del Partido Cambio Radical".

"Más allá de las diferencias políticas, Colombia debe saber unirse en los momentos difíciles y reconocer la trayectoria de quienes dedicaron su vida al servicio público. Que descanse en paz", agregó.

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El Partido Conservador, su presidente Efraín Cepeda y la bancada de congresistas, lamentaron también el fallecimiento del líder, exsenador y jefe de Cambio Radical.

"Nuestras condolencias a su hija María Clemencia, su nieto, hermanos y demás familiares. Hará falta su lucidez en medio del panorama político actual. Descanse en paz", señalaron.