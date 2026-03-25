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Miércoles, 25 de marzo de 2026
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Irán

Irán habría rechazado propuesta de Trump para poner fin al conflicto en Oriente Medio: "La guerra terminará cuando Irán decida terminarla"

marzo 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump - Foto EFE
De acuerdo con la televisión iraní, el régimen reaccionó negativamente a la propuesta de Estados Unidos para frenar los bombardeos.

El régimen de Irán habría rechazado la propuesta de paz de Estados Unidos para poner fin al conflicto en Oriente Medio, según informó la televisión iraní.

"Irán reaccionó negativamente a la propuesta de Estados Unidos", indicó Press TV, canal público en inglés.

"La guerra terminará cuando Irán decida terminarla, no cuando Trump lo decida", agregó, citando a un funcionario iraní que pidió el anonimato.

Tras 25 días de ofensiva, el gobierno de Estados Unidos envió este martes un plan de 15 puntos a Irán para frenar los bombardeos que sacuden a Medio Oriente.

Según informaron varios medios internacionales, el plan de 15 puntos incluía límites severos relacionados con el programa nuclear iraní, así como también la reapertura del estrecho de Ormuz.

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De acuerdo con el medio The New York Times, que cita a dos funcionarios bajo anonimato, la propuesta fue enviada a Irán a través de Pakistán, país que se ofreció como mediador.

Esto se dio luego de que el presidente Trump, en horas más temprano, haya asegurado haber acordado con el régimen de los ayatolás que "nunca tendrían un arma nuclear".

El líder republicano afirmó, desde la Casa Blanca en declaraciones a la prensa, que las negociaciones con el régimen de Irán para poner fin al conflicto en Medio Oriente estaban en marcha ahora mismo.

Además de que las autoridades iraníes tenían "muchas ganas" de llegar a un acuerdo.

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