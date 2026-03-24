Régimen de Irán sigue reprimiendo pese ataques: arrestó a alrededor de 460 personas por supuestamente promover actividades desestabilizadoras en línea

Este martes, el régimen de Irán arrestó a alrededor de 466 personas acusadas de supuestamente buscar desestabilizar al país con la promoción de actividades desestabilizadoras en internet.

Así lo informó la agencia oficial de noticias IRNA cuando se cumplen 25 de los ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos del régimen represor iraní, que extendió el conflicto a varios países de Oriente Medio.

VEA TAMBIÉN Régimen de Irán desafía a Gobierno Trump y lanza nueva lluvia de misiles sobre Israel o

"Esos individuos buscaban sembrar confusión en la opinión pública, crear miedo y ansiedad en el seno de la sociedad, promover la inseguridad (y) difundir propaganda a favor del enemigo", publicó IRNA, citando a la Policía del régimen.

La agencia noticiosa estatal no precisó la naturaleza de los hechos que se atribuyen a los arrestados ni tampoco las fechas y lugares de las detenciones.

VEA TAMBIÉN Régimen de Irán nombra a uno de sus funcionarios más radicales y violentos como nuevo jefe de seguridad en reemplazo del abatido Alí Larijani o

El 28 de febrero, fecha del inicio de los ataques en conjuntos de EE. UU. e Israel y cuando fue abatido su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, el régimen de Irán cortó el acceso a internet.

De acuerdo con Netblocks, el observatorio de referencia de la conectividad mundial, el corte de internet sumaba 25 días, uno de los apagones más prolongados de la red para el país entero.

Hace casi un mes, solo unas pocas personas autorizadas tienen acceso a la internet global, pero otros acceden a los servicios mediante programas de VPN o terminales de Starlink, que están prohibidas por el régimen.

Por otro lado, cabe mencionar que los iraníes aún pueden acceder a una internet local para sus comunicaciones internas o pedidos en línea.