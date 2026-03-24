NTN24
Martes, 24 de marzo de 2026
Martes, 24 de marzo de 2026
Arrestos

Régimen de Irán sigue reprimiendo pese ataques: arrestó a alrededor de 460 personas por supuestamente promover actividades desestabilizadoras en línea

marzo 24, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Protestas en Irán - EFE
Protestas en Irán - EFE
La agencia oficial de noticias del régimen, IRNA, confirmó los arrestos cuando se cumplen 25 de los ataques de Estados Unidos e Israel.

Este martes, el régimen de Irán arrestó a alrededor de 466 personas acusadas de supuestamente buscar desestabilizar al país con la promoción de actividades desestabilizadoras en internet.

Así lo informó la agencia oficial de noticias IRNA cuando se cumplen 25 de los ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos del régimen represor iraní, que extendió el conflicto a varios países de Oriente Medio.

o

"Esos individuos buscaban sembrar confusión en la opinión pública, crear miedo y ansiedad en el seno de la sociedad, promover la inseguridad (y) difundir propaganda a favor del enemigo", publicó IRNA, citando a la Policía del régimen.

La agencia noticiosa estatal no precisó la naturaleza de los hechos que se atribuyen a los arrestados ni tampoco las fechas y lugares de las detenciones.

o

El 28 de febrero, fecha del inicio de los ataques en conjuntos de EE. UU. e Israel y cuando fue abatido su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, el régimen de Irán cortó el acceso a internet.

De acuerdo con Netblocks, el observatorio de referencia de la conectividad mundial, el corte de internet sumaba 25 días, uno de los apagones más prolongados de la red para el país entero.

Hace casi un mes, solo unas pocas personas autorizadas tienen acceso a la internet global, pero otros acceden a los servicios mediante programas de VPN o terminales de Starlink, que están prohibidas por el régimen.

Por otro lado, cabe mencionar que los iraníes aún pueden acceder a una internet local para sus comunicaciones internas o pedidos en línea.

Temas relacionados:

Arrestos

Irán

Régimen

Medio Oriente

Detención

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué tan devastado está el régimen de Irán tras tres semanas de la operación "Furia Épica" de Estados Unidos e Israel?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Hoy lo que vivimos los venezolanos son sueldos de hambre": exprisionero político sobre las manifestaciones de los trabajadores para pedir un salario digno

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Delcy Rodríguez anunció un plan de "ahorro de energía" porque "rayos de Sol caerán directamente sobre Venezuela"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Régimen venezolano saquea casa de esposa de Miguel Henrique Otero sin orden judicial en Caracas: "en el tribunal actúan como vándalos"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Coronel en retiro asegura que Irán, Hezbolá y Hamás "usaron a Venezuela como un trampolín para entrar a Estados Unidos"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo impactan en países latinoamericanos los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán?

Ver más

Videos

Ver más
Robert Mueller, exdirector del FBI. (EFE)
Mueller

Murió Robert Mueller, exdirector de FBI: qué legado deja y por qué Trump dijo que le "alegra" su muerte

Diosdado Cabello - Foto: EFE
Diosdado Cabello

¿Intocable?: "Diosdado Cabello va a caer, desde 2025 busca desesperado comunicación con Washington"

Gustavo Petro - EFE
Gustavo Petro

Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría investigando al presidente de Colombia, Gustavo Petro, según The New York Times

Nicolás Maduro, dictador venezolano
Nicolás Maduro

Defensa de Maduro y Cilia Flores pide nuevamente que se desestime completamente su caso penal alegando "violación a los derechos constitucionales"

Foto: EFE - FDI
Ataque al régimen de Irán

Régimen iraní confirma que fue abatido Ali Mohammad Naini, portavoz de los Guardianes de la Revolución

Más de Actualidad

Ver más
Foto: CENTCOM EE. UU.
Ataque al régimen de Irán

Con impactante video de alta calidad EE. UU. demostró cómo destruyó en segundos varios aviones de guerra iraníes

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano / Tendido eléctrico en Venezuela - Fotos: AFP
Dictadura en Venezuela

Delcy Rodríguez anunció un plan de "ahorro de energía" porque "rayos de Sol caerán directamente sobre Venezuela"

Mujer muere tras salirse de un tobogán en Colombia / FOTO: Captura de video
Sucesos

Una mujer murió trágicamente tras deslizarse por un tobogán, salirse de la atracción y caer al vacío

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El imperio del ojo por ojo, diente por diente

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso total de la CELAC solo 3 de 33 presidentes participan en cumbre

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto: CENTCOM EE. UU.
Ataque al régimen de Irán

Con impactante video de alta calidad EE. UU. demostró cómo destruyó en segundos varios aviones de guerra iraníes

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano / Tendido eléctrico en Venezuela - Fotos: AFP
Dictadura en Venezuela

Delcy Rodríguez anunció un plan de "ahorro de energía" porque "rayos de Sol caerán directamente sobre Venezuela"

Mujer muere tras salirse de un tobogán en Colombia / FOTO: Captura de video
Sucesos

Una mujer murió trágicamente tras deslizarse por un tobogán, salirse de la atracción y caer al vacío

Rick Scott, senador republicano - Foto: EFE
Elecciones en Venezuela

El senador republicano Rick Scott asegura que "antes de un año" podría haber elecciones "libres y justas" en Venezuela

Emmanuel Macron, presidente de Francia (AFP)
Francia

"La postura de Francia es puramente defensiva": Macron habla sobre situación en Irán y Ucrania en encuentro con Zelenski

Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez designa nuevos cargos en Cancillería en medio de la presión de EE. UU.: nombró a viceministros para Europa, Norteamérica y América Latina

Fórmula 1 | Foto: AFP
Fórmula 1

La Fórmula 1 estaría considerando cancelar o aplazar los Grandes Premios de Arabia Saudita y Baréin por el conflicto en Medio Oriente

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre