Subsecretario de Guerra revela detalles de la captura de Maduro y advierte sobre Cuba y Nicaragua

La onceava conferencia de seguridad hemisférica en la Universidad Internacional de Florida se convirtió en el escenario donde funcionarios de la administración Trump revelaron información clave sobre la estrategia militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro. El evento reunió a representantes de alto nivel de Estados Unidos, la ONU, la OEA y diversos gobiernos latinoamericanos.

Joseph Humire, subsecretario de Guerra para la Defensa Nacional y Asuntos de Seguridad de las Américas, ofreció detalles inéditos sobre la Operación Resolución Absoluta.

"El 3 de enero le probamos al mundo lo que nuestro ejército de Estados Unidos podía hacer. Mucha gente lo sabía, yo lo sabía. Y al haberlo hecho, hemos inspirado todo tipo de cosas. De particular, otros líderes en América Latina comenzaron a tomar en serio a los Estados Unidos", afirmó el funcionario.

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Según Humire, la situación en Venezuela se deterioraba progresivamente y Washington decidió actuar. "Fue una misión muy difícil, pero fue una misión que fue llevada a cabo a la precisión", explicó.

El subsecretario destacó cómo la captura de Maduro está generando cambios inmediatos en otros regímenes de la región.

Sobre Cuba, reveló que "abrió conversaciones con Cuba, conversaciones lideradas por el presidente Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio. Conversaciones que no habría sido posible si no nos hubieran tomado en serio como ahora por lo que ocurrió en Venezuela".

Respecto a Nicaragua, explicó que el régimen de Daniel Ortega impuso inmediatamente visados a 128 países tras la captura de Maduro, cumpliendo las exigencias estadounidenses para contener la migración irregular. "Un poco después de la Operación Resolución Absoluta, Nicaragua paró su política libre de visa porque les dijimos que habría consecuencias", señaló.

Sobre la transición venezolana, el funcionario aseguró que avanza "pulgada a pulgada" según las tres fases anunciadas por la Casa Blanca. "Venezuela va bien y está cada día mejor. Es centímetro a centímetro que Venezuela está avanzando hacia una transición", afirmó.