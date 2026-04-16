Comando Sur de EE. UU. inicia en El Salvador entrenamiento regional para enfrentar "amenazas" del crimen

El Comando Sur de Estados Unidos inició este jueves en El Salvador un entrenamiento con militares y policías de la región centroamericana para enfrentar las "amenazas" transnacionales como el narcotráfico y las pandillas, informaron fuentes oficiales.

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El entrenamiento se realiza cada año en la región desde 2022. Más de 1.200 efectivos militares y de seguridad pública de Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Belice, Honduras, República Dominicana y Costa Rica se entrenarán entre el 16 y 27 de abril en el CENTAM Guardian 26.

"Nos unimos como una fuerza operativa combinada, conjunta, multinacional y con un propósito común: disuadir y entrenarnos para hacer frente a las amenazas", dijo el subcomandante del Comando Sur, Evan Pettus, al iniciar los ejercicios en una base militar en Ilopango, al este de San Salvador.

Pettus agregó que el entrenamiento está dirigido a "reforzar" la capacidad de las fuerzas de seguridad "para responder a una crisis, ya sean naturales o provocadas por el hombre".

El ministro de Defensa de El Salvador, René Francis Merino, señaló que el ejercicio que acoge su país está enfocado en "operaciones de respuesta rápida en tierra, mar y aire" con el fin de "contrarrestar las amenazas" de narcotráfico, crimen organizado, pandillas, migración ilegal y tráfico de armas, entre otros.

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Además, destacó que el evento “constituye una valiosa plataforma para fortalecer la interoperabilidad, intercambiar conocimiento y consolidar capacidades que nos permitan responder oportunamente ante situaciones de emergencias y desastres”, concluyó.

Finalmente, cabe resaltar que el Comando Sur, con sede en Florida, ha estado al frente desde septiembre pasado en operaciones antidrogas en aguas del Caribe y Pacífico.