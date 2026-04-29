Selección de Irán cancela su participación en el Congreso de FIFA por supuesto "insulto" de un agente en aeropuerto de Canadá

El conflicto en Medio Oriente, con el régimen de Irán, deja en vilo la participación de la selección iraní en el Mundial de 2026 que arrancará en menos de dos meses en Estados Unidos, México y Canadá.

En las últimas horas, los dirigentes de la Federación Iraní de Fútbol cancelaron su participación en el Congreso de la FIFA en Vancouver, Canadá, por un supuesto "insulto" proferido por un policía de inmigración en el aeropuerto de Toronto, según un comunicado de la organización recogido por las agencias de prensa del régimen iraní.

El Congreso de la FIFA número 76 se celebrará este jueves en Vancouver, Canadá, y servirá como último evento para los preparativos del Mundial que arrancará el próximo 11 de junio.

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Se esperaba la participación de las selecciones clasificadas, así como de los representantes del total de las 211 federaciones miembros.

Sin embargo, el presidente y el secretario general de la Federación Iraní, que viajaron a Canadá con "visados oficiales", decidieron "volver a Turquía en el primer vuelo disponible por el comportamiento inapropiado de los agentes de inmigración en el aeropuerto y el insulto a uno de los órganos más honorables de las fuerzas armadas iraníes", reza el comunicado, que no da más precisiones.

Cabe resaltar, además, que en 2024, Canadá clasificó a los Guardianes de la Revolución del régimen iraní como grupo terrorista, una designación que prohíbe a sus miembros la entrada en su territorio.

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Irán comparte el grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, por lo que Italia podría ingresar perfectamente a dicha zona dado que solo hay una selección europea y como máximo pueden compartir el mismo grupo dos.