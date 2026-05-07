NTN24
Jueves, 07 de mayo de 2026
Jueves, 07 de mayo de 2026
PSG

Noche violenta en París tras paso del PSG a la final de Champions: 127 detenidos y decenas de heridos

mayo 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Celebración en París (AFP)
Celebración en París (AFP)
Los dirigidos por el español Luis Enrique Martínez intentarán ganar su segunda 'orejona' de manera consecutiva.

Al menos 127 personas fueron detenidas en el área metropolitana de París y 34 resultaron heridas, una de gravedad, en los incidentes tras la clasificación del PSG para la final de la Liga de Campeones.

Tras la victoria del PSG, que eliminó al Bayern de Múnich (1-1 después del 5-4 de la ida), hubo enfrentamientos y disturbios durante la noche.

o

"127 personas han sido detenidas en el área metropolitana de París, de las cuales 107 en París. Once personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad por un mortero de artillería", precisó el ministro de Interior de Francia.

Asimismo, el funcionario "condenó firmemente" los incidentes.

En el partido disputado el miércoles, el Bayern de Múnich se despidió de la UEFA Champions League tras caer en semifinales ante el París Saint-Germain.

El encuentro de vuelta disputado en el Allianz Arena, en Alemania, terminó 1-1 en un partido apretado que tuvo al actual balón de Oro, Ousmane Dembélé, como figura tras abrir el marcador en el minuto 3 de la primera parte.

Por su parte, en tiempo de descuento (90+4) Harry Kane igualó el marcador. No obstante, el resultado global quedó a favor del PSG (5-6).

o

Los dirigidos por el español Luis Enrique Martínez intentarán ganar su segunda 'orejona' de manera consecutiva.

Tras ganar su primera UCL en la temporada 2024-2025, el PSG ha cambiado radicalmente su estrategia para intentar replicar el modelo de éxito del Real Madrid.

La final europea se disputará el 30 de mayo en Budapest y el PSG se enfrentará a otro club con entrenador español, el Arsenal de Mikel Arteta, que el martes eliminó al Atlético de Madrid.

Temas relacionados:

PSG

Bayern Múnich

Champions

UEFA Champions League

Champions League

París

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Director de la OIEA confirma a NTN24 que enriquecimiento de uranio del régimen de Irán está detenido, pero la amenaza es latente y depende de las negociaciones

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Han estado recuperando confianza, es decir, recuperando cinismo y sadismo": Héctor Schamis sobre el régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Indignante: guerrilla del ELN "condena" a cuatro funcionarios colombianos secuestrados hasta 60 meses de "prisión revolucionaria"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Secretario Rubio asegura que política de Estados Unidos sobre si considera a Diosdado Cabello un narcoterrorista "no ha cambiado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Todos tenemos un rol para construir la resiliencia”: estudiantes combaten la erosión costera en Nueva York

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (AFP)
ELN

Indignante: guerrilla del ELN "condena" a cuatro funcionarios colombianos secuestrados hasta 60 meses de "prisión revolucionaria"

Rafael Grossi, director de la OIEA
Uranio

Director de la OIEA confirma a NTN24 que enriquecimiento de uranio del régimen de Irán está detenido, pero la amenaza es latente y depende de las negociaciones

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, miembros del régimen venezolano - Foto: EFE
Héctor Schamis

"Han estado recuperando confianza, es decir, recuperando cinismo y sadismo": Héctor Schamis sobre el régimen venezolano

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello (EFE)
Régimen venezolano

Advierten operación en el régimen de Venezuela que serviría a Delcy Rodríguez para quedarse en el poder

Donald Trump, presidente de EE. UU. junto al vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado de EE. UU. Marco Rubio - EFE
OEA

"Hay que decirle a Estados Unidos que se está equivocando con su velocidad": Washington Abdala sobre plan de transición política en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Represión en Irán | Foto EFE
Irán

Régimen de Irán ejecuta a un exempleado nuclear acusado de espionaje, según ONG

Autoridades revelan detalles del ataque en zona arqueológica de México que deja un muerto y varios heridos - EFE
México

Autoridades revelan detalles del ataque en zona arqueológica de México que deja un muerto y varios heridos

Mossad, Israel | Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Israel mantendrá su ofensiva en Irán hasta un cambio de régimen, afirma el director del Mossad

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La utopía de la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump | Foto EFE
Mundial 2026

Donald Trump se pronuncia sobre la participación de Irán en la Copa del Mundo y los partidos que jugará en Estados Unidos

Foto: LALIGA Academy/ Compensar
LaLiga

Anuncian que LALIGA de España llegó a Colombia como parte de un ambicioso proyecto único en Sudamérica

Represión en Irán | Foto EFE
Irán

Régimen de Irán ejecuta a un exempleado nuclear acusado de espionaje, según ONG

Autoridades revelan detalles del ataque en zona arqueológica de México que deja un muerto y varios heridos - EFE
México

Autoridades revelan detalles del ataque en zona arqueológica de México que deja un muerto y varios heridos

Mossad, Israel | Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Israel mantendrá su ofensiva en Irán hasta un cambio de régimen, afirma el director del Mossad

Diego Molano/ Gustavo Petro - Fotos AFP
Diego Molano

"Es el presidente Petro quien debe garantizar la protección": exministro Diego Molano en NTN24 sobre amenaza de muerte contra Paloma Valencia

Lamine Yamal, delantero del Barcelona - Foto: AFP
Lamine Yamal

Lamine Yamal se mostró afectado tras confirmarse su lesión: “Duele más de lo que puedo explicar”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre