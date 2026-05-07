Noche violenta en París tras paso del PSG a la final de Champions: 127 detenidos y decenas de heridos

Al menos 127 personas fueron detenidas en el área metropolitana de París y 34 resultaron heridas, una de gravedad, en los incidentes tras la clasificación del PSG para la final de la Liga de Campeones.

Tras la victoria del PSG, que eliminó al Bayern de Múnich (1-1 después del 5-4 de la ida), hubo enfrentamientos y disturbios durante la noche.

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"127 personas han sido detenidas en el área metropolitana de París, de las cuales 107 en París. Once personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad por un mortero de artillería", precisó el ministro de Interior de Francia.

Asimismo, el funcionario "condenó firmemente" los incidentes.

En el partido disputado el miércoles, el Bayern de Múnich se despidió de la UEFA Champions League tras caer en semifinales ante el París Saint-Germain.

El encuentro de vuelta disputado en el Allianz Arena, en Alemania, terminó 1-1 en un partido apretado que tuvo al actual balón de Oro, Ousmane Dembélé, como figura tras abrir el marcador en el minuto 3 de la primera parte.

Por su parte, en tiempo de descuento (90+4) Harry Kane igualó el marcador. No obstante, el resultado global quedó a favor del PSG (5-6).

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Los dirigidos por el español Luis Enrique Martínez intentarán ganar su segunda 'orejona' de manera consecutiva.

Tras ganar su primera UCL en la temporada 2024-2025, el PSG ha cambiado radicalmente su estrategia para intentar replicar el modelo de éxito del Real Madrid.

La final europea se disputará el 30 de mayo en Budapest y el PSG se enfrentará a otro club con entrenador español, el Arsenal de Mikel Arteta, que el martes eliminó al Atlético de Madrid.