"Irán solo tiene aviones viejos, de generaciones anteriores, sin repuestos y sin mantenimiento": Santiago García, consultor experto en seguridad y defensa

Las sirenas de alerta sonaron esta mañana en Tel Aviv durante el más reciente procedimiento para interceptar misiles y drones procedentes de Irán, mientras uno de los proyectiles con trayectoria peligrosa fue interceptado sobre Jerusalén.

El ataque se produce tras el nombramiento del hijo de Alí Jamenei como sucesor del líder supremo iraní, anuncio ante el cual Israel advirtió que atacaría a quien fuera elegido para ese cargo.

En un desarrollo paralelo, Turquía, país integrante fundador de la OTAN y potencia militar regional, enfrentó el segundo intento de ataque con artefactos iraníes en la última semana.

En ambos casos, los misiles balísticos fueron derribados por la OTAN. Ankara advirtió este jueves que "se reserva el derecho de dar las respuestas necesarias" ante las repetidas agresiones ordenadas desde Teherán.

Según el análisis de Santiago García, consultor experto en seguridad y defensa, "en este momento hay un total control del espacio aéreo por parte de Estados Unidos e Israel".

García explicó que Irán cuenta con aproximadamente 600 aviones, pero se trata de "aviones viejos, de generaciones anteriores, sin repuestos, sin mantenimiento y digamos que muy poco operativos".

El experto señaló que los escuadrones de MiG-29, considerados el avión insignia iraní, "ya fueron destruidos o neutralizados" o carecen de capacidad operativa. Esta situación permite bombardeos efectivos realizados por aviones F-18 Super Hornet, F-35, o bombarderos estratégicos B-1 y B-2.

Respecto al estrecho de Ormuz, punto estratégico crucial para el comercio petrolero mundial, García advirtió que "es cuestión de tiempo que el control lo tenga Estados Unidos".

"Estados Unidos tiene un gran despliegue de unidades submarinas de ataque, submarinos de ataque de capacidad nuclear", afirmó García, añadiendo que al neutralizar las bases terrestres, los navíos iraníes quedan sin posibilidad de reabastecimiento por carecer de propulsión nuclear.

Sobre una posible intervención terrestre, el experto la calificó como "la última de las opciones", aunque reconoció que Irán mantiene aproximadamente 600,000 hombres en tierra. Sin embargo, cuestionó su capacidad operativa tras los ataques a infraestructura y medios de comunicación.