Director deportivo del Minnesota United pone en duda la titularidad de James Rodríguez en el equipo; lo ve como un “súper suplente”

El jugador colombiano James Rodríguez fue presentado como nuevo jugador del Minnesota United de la MLS, con el que firmó un contrato corto hasta la Copa del Mundo de Norteamérica y su visa de trabajo ya está lista para que pueda jugar.

La idea tanto del futbolista como de los colombianos es que este equipo de media tabla hacia abajo, le servirá para jugar la mayoría de partidos posibles, pues es el de mayor renombre en la plantilla.

Sin embargo, el director deportivo del equipo, Manny Lagos, puso en duda esto, al decir en una entrevista que, si bien lo ve bien físicamente, podría ser un gran revulsivo entrando desde el banco y lo calificó como un “súper suplente”.

“James viene aquí porque quiere estar en un buen ambiente, en un buen club y eso es lo que realmente me encanta de este fichaje antes del Mundial. Quiere estar en un club con valores y un sistema en el que crean en sus capacidades e intenten sacar lo mejor de él, a favor del colectivo”, inició Lagos la entrevista en el videopodcast del Minnesota.

Luego, aseveró que James está bien físicamente, pero ya es jugador de 30 años y no tiene el mismo despliegue físico de antes, por lo que deja en manos del entrenador, el neozelandés Cameron Knowles, si juega de titular o no.

“Dependerá de Cameron que incluya a James al grupo, o francamente, tal vez que salga desde el banco, ya sabes puede ser que no tenga las piernas para jugar los 90 minutos. Tenerlo como revulsivo para el segundo tiempo ¿quién sabe? Así que es simplemente emocionante, le dará al entrenador más posibilidades para pensar en formas distintas en las que quiera jugar”, aseveró.

Sin embargo, Lagos catalogó a James Rodríguez como el segundo mejor jugador de la MLS después de Messi y uno de los mejores del mundo: “Es un jugador especial y Colombia ha construido su Selección en torno a él, en este momento tienen una de las cinco mejores selecciones del mundo”

Por último, el director deportivo del Minnesota United aseguró que, si bien le pareció egoísta el motivo de James Rodríguez para llegar al equipo, fue un acuerdo entre ambas partes y si todo sale bien, lo podrían tener hasta final de año, dependiendo de las negociaciones.