NTN24
Viernes, 27 de febrero de 2026
Dictadura en Nicaragua

"Nicaragua está en la mira": expertos analizan en NTN24 las fuertes sanciones que EE. UU. impuso a cinco funcionarios del régimen de Daniel Ortega

febrero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Juan Sebastián Chamorro, víctima de la dictadura de Nicaragua, y Gonzalo Carrión, activista de derechos humanos, se refirieron a dicho asunto en el programa La Noche de NTN24.

El pasado jueves 26 de febrero, el Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a cinco altos funcionarios del régimen de Nicaragua.

Estas medidas efectuadas por la unión americana responden a señalamientos contra estos colaboradores de Daniel Ortega de facilitar la represión política, el espionaje y la inestabilidad regional.

Los sancionados son: Johana Flores Jiménez, ministra del Trabajo, Leonel Gutiérrez López, mayor general y jefe de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar del Ejército, Denis Membreño Rivas, mayor general y director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Aldo Sáenz Ulloa, Comisionado general y subdirector de la UAF y Celia Reyes Ochoa, Subdirectora de Telcor (Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos).

Dicho asunto fue analizado por Juan Sebastián Chamorro, víctima de la dictadura de Nicaragua, y Gonzalo Carrión, activista de derechos humanos, en el programa La Noche de NTN24.

“Esto supone un aumento en las tensiones entre Washington y el régimen de Ortega, Nicaragua está en la mira, no descarto que en las próximas semanas continúen acciones de este tipo”, dijo Chamorro.

A su turno, Carrión indicó: “Tanto la ministra del Trabajo como las otras personas cuatro personas hacen parte de la máquina represiva (del régimen de Nicaragua), Daniel Ortega y Rosario Murillo quitan y ponen funcionarios a su antojo”.

Cabe mencionar que, contra estos funcionarios de la tiranía nicaragüenses bajo la administración actual, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha determinado, bloqueo de activos, prohibición de transacciones y restricciones de visa.

Con estas sanciones, la Casa Blanca busca presionar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para que detengan la persecución contra opositores y liberen a los presos políticos.

Temas relacionados:

Dictadura en Nicaragua

Nicaragua

Daniel Ortega

Rosario Murillo

Régimen

