Lunes, 09 de marzo de 2026
Donald Trump

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

marzo 9, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: Club de Prensa
El mandatario afirmó, en declaraciones a CBS News, que Estados Unidos "podría hacer mucho" y amenazó al régimen de Irán si bloquea la vía fluvial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes en declaraciones a CBS News que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado".

Las declaraciones fueron publicadas por CBS News en medio de los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán, que dejaron hace unos días abatido al líder tirano Alí Jamenei y que desató un conflicto en Medio Oriente.

o

El estrecho de Ormuz, cabe resaltar, es un paso marítimo estratégico vital situado en Medio Oriente, entre el sur de Irán y la península de Musandam en Omán y los Emiratos Árabes Unidos.

El presidente afirmó, según CBS News, que Estados Unidos "podría hacer mucho" respecto al estrecho y amenazó al régimen de Irán si bloquea la vía fluvial.

"Ya han disparado todo lo que tenían a su alcance, y más les vale no intentar nada ingenioso o será el fin de ese país... Si hacen algo malo, sería el fin de Irán y nunca más se volvería a oír su nombre", advirtió en ese mismo espacio.

Trump indicó también a CBS que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado". "Irán no tiene armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea. Sus misiles están dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluyendo su fabricación de drones", expresó el líder republicano a la cadena.

Esta nueva advertencia se da un día después de que el régimen de Irán anunciara que Mojtaba Jamenei fue elegido el líder del régimen iraní para suceder a su padre, Alí Jamenei.

Trump, por su parte, señaló el lunes al diario New York Post que "no está contento" con el nombramiento del ayatolá Mojtaba Jamenei para sustituir a su padre asesinado como líder supremo del régimen de Irán.

Los medios estatales iraníes mostraron grandes multitudes en varias ciudades manifestándose en apoyo del nuevo líder del régimen, ondeando banderas iraníes y sosteniendo retratos de su padre.

o

En otra señal de desafío, el ejército del régimen iraní adelantó que intensificaría sus ataques con misiles, mientras que se informó del sonido de explosiones cercanas de aparentes ataques aéreos, al tiempo que los simpatizantes del régimen se reunían en la histórica Plaza del Imán, cantando "Dios es el más grande" debajo de un escenario con retratos de Ali y Mojtaba Khamenei.

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

