"Ella juega en la fase tres, en la fase de la democracia y la elección presidencial": Antonio de la Cruz analiza el rol de María Corina Machado y su eventual regreso a Venezuela

María Corina Machado anunció en los últimos días que comenzará una gira internacional, luego de mantener una segunda reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca.

A su vez, Delcy Rodríguez agradeció el restablecimiento de las relaciones con Washington tras un anuncio hecho por el mismo Trump, lo que evidencia la vigilancia constante de Estados Unidos sobre el régimen.

Antonio de la Cruz, presidente de Inter American Trends y analista político, planteó en La Tarde de NTN24 que Venezuela funciona actualmente como un estado tutelado bajo supervisión de Estados Unidos, donde "los elementos que todavía hay en Venezuela, que son el tráfico de drogas y el movimiento de los barcos fantasmas" justifican una vigilancia constante.

En su análisis sobre la situación venezolana tras la salida de Nicolás Maduro, De la Cruz explicó que "Trump tomó la decisión de que no iba a poner ejército en Venezuela" y por eso necesita "una estructura que haga el desmontaje del estado mafioso", razón por la cual Delcy Rodríguez fue seleccionada para esta fase inicial. "Ella definitivamente está comprometida con la administración Trump a hacer las acciones necesarias para que en el país haya estabilidad, haya recuperación económica y después ir a un proceso electoral", afirmó.

Sobre el papel de María Corina Machado, el analista fue categórico: "María Corina no está en este momento dentro de estas dos fases. En las primeras dos fases María Corina no juega". Explicó que ella "está en banca" porque su rol corresponde a "la fase 3, en la fase de la democracia, la elección presidencial". De la Cruz argumentó que "María Corina, al tener legitimidad, acelera las primeras dos fases", pero actualmente "no cuenta con el poder real".

“Porque es allí donde se va a determinar quién gana la partida y sigue en el país gobernando, restablecida la democracia y la libertad”, indicó.

Respecto a la reunión de 90 minutos entre Machado y el presidente Trump en la Casa Blanca en días pasados, De la Cruz interpretó que "esto desfasó el regreso de María Corina hacia Venezuela" y que ahora iniciará "una gira internacional para poder recuperar, romper la narrativa del Estado tutelado" y movilizar "la legitimidad internacional".

“Trump sabe que el regreso de María Corina a Venezuela genera presión interna para el proceso de elección, la legitimidad. Y, de hecho, yo creo que esto desfasó el regreso de María Corina hacia Venezuela, por eso inicia una gira internacional”, señaló.

“Yo lo que creo que en esa conversación llegaron a términos de acuerdo para ir a Venezuela”, agregó.

El analista proyectó que "a la vuelta de junio, julio, María Corina podría estar seguro de regreso en Venezuela", aunque advirtió que primero deben establecerse "las condiciones para un proceso electoral". Defendió la relación entre Machado y Trump, señalando que "el presidente Trump llamó a María Corina y la puso en el tablero" durante una cena reciente, demostrando que "aquí no hay una mala relación".

Sobre las inversiones en el sector petrolero, De la Cruz indicó que se necesitan "80.000 millones de dólares" para llevar la producción a 3 millones de barriles, inversiones que "no van a ocurrir sin legitimidad en una elección presidencial". Sin embargo, destacó que actualmente hay inversiones menores, de "3.000, 4.000 millones" de compañías como Chevron.

El analista concluyó con una advertencia: "¿Será capaz Venezuela de recuperar su democracia antes de acostumbrarse al tutelaje?". Expresó su preocupación de que si en "8, 10, 12 meses" los venezolanos empiezan a ver bienestar económico, podrían acomodarse y no exigir "la democracia y la libertad" con la misma fuerza actual.