Viernes, 20 de febrero de 2026
Christian Nodal

¿Cansado de la dinámica familiar?: Graban a Christian Nodal saludando sin ganas a su esposa y suegro en plena presentación

febrero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Ángela Aguilar y Christian Nodal, cantantes mexicanos - Foto: EFE
Tanto internautas como diversos medios de comunicación en México han señalado que Nodal muestra una actitud distante y "sin ganas" al interactuar con la familia Aguilar.

Recientemente, se hizo viral un video que muestra el incómodo momento que pasó Christian Nodal a la hora de saludar a su esposa Ángela Aguilar y su suegro, Pepe Aguilar, durante un evento público.

Sobre este asunto, al parecer recurrente, internautas y diversos medios de comunicación en México han señalado que Nodal muestra una actitud distante y "sin ganas" al interactuar con la familia Aguilar, incluso en el escenario.

El clip ha generado comentarios que sugieren que el cantante sonorense podría estar "agotado” con la dinámica familiar.

“Chale, el bato está super agobiado, está tardando mucho el Nodal... Haz lo tuyo compa”, expresó un usuario de la red Instagram.

“Al principio todo es color de rosa, pasa el tiempo y la rutina hace estragos, yo creo que con Cazzu tenía más libertad”, escribió otra usuaria también en Instagram.

A mediados de 2024, tras la separación de Nodal y Cazzu, el cantante anunció que estaba saliendo con Ángela Aguilar, con quien se casó pocas semanas después.

Luego de esto, Nodal y Aguilar fueron acusados de haber engañado a Cazzu mientras el intérprete de ‘Botella tras botella’ estaba en una relación con la argentina.

Aguilar, por su parte, afirmó en su momento que Cazzu estaba enterada de su romance con Nodal y "ningún corazón fue roto".

Al respecto, Cazzu aseveró, en aquel entonces: “Se dijo que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas (Ángela y Christian), que ellos vienen con una relación de muchos meses antes que haya sido expuesta y que yo estaba en pleno conocimiento, no es así”.

Las palabras de la argentina pusieron a Ángela en 'tela de juicio', a quien muchos usuarios de las redes acusaron de ser “mentirosa” y de no “tener sororidad”.

En contraste, y hasta la fecha, Ángela ha mencionado: “No es una nueva relación, es la continuación de una historia que la vida nos hizo pausar para poder crecer y extrañar. Porque cuando nos dejamos ir, al regresar fuimos más nuestros".

De momento, según lo que se percibe, Aguilar y Nodal continúan con su relación. De hecho, hace poco, ambas celebridades han hablado de sus planes de llevar a cabo su boda religiosa en mayo de 2026 en Zacatecas, México.

