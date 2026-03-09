NTN24
Lunes, 09 de marzo de 2026
Lunes, 09 de marzo de 2026
Elecciones en Colombia

"Esto catapulta a Paloma Valencia en primera línea para pasar a una segunda vuelta, algo que es esperanzador para el país": senador Andrés Forero sobre la Gran Consulta por Colombia

marzo 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Los candidatos Paloma Valencia, Roy Barreras, Claudia López, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo e Iván Cepeda se medirán en las urnas electorales en la primera vuelta presidencial.

Con poco más del 95% de las mesas escrutadas, Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, superó los 3 millones de votos.

o

La candidata de oposición se medirá en primera vuelta de las presidenciales el próximo domingo 31 de mayo.

Luego de escuchar los resultados, Valencia mencionó: “Quiero ser la presidenta de los informales”.

“Mi política más importante estará dirigida a ellos: tendrán crédito, oportunidades y cursos. Quiero mirarlos a los ojos y decirles que hacen parte de esta economía productiva y que no estarán solos", expresó la aspirante.

o

Sobre esta candidatura, Andrés Forero, senador colombiano por el Centro Democrático, opinó en El Informativo de NTN24.

“Esto catapulta a Paloma en primera línea para eventualmente pasar a una segunda vuelta, algo que es esperanzador para Colombia”, dijo el entrevistado.

En cuanto a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente de Gustavo Petro que, según las propias declaraciones del mandatario, busca realizar reformas estructurales en la nación, Forero fue enfático.

o

“Confío en que la configuración actual del Senado, que se viene a partir del 20 de julio, esté en contra de la Constituyente, una Constituyente para dividir a los colombianos, algo que no necesitamos”, manifestó.

Los candidatos Paloma Valencia, Roy Barreras, Claudia López, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo e Iván Cepeda se medirán en las urnas electorales en primera vuelta presidencial.

Temas relacionados:

Elecciones en Colombia

Elecciones

Consulta

Centro Democrático

Paloma Valencia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así rinde homenaje el tirano Díaz-Canel al tirano abatido Alí Jamenei, mientras Trump advierte que la dictadura en Cuba “va a caer muy pronto”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Pese a captura de Maduro, el Cartel de los Soles sigue operando en Venezuela, asegura investigación de InSight Crime

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Esto catapulta a Paloma Valencia en primera línea para pasar a una segunda vuelta, algo que es esperanzador para el país": senador Andrés Forero sobre la Gran Consulta por Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya se acabó esta pesadilla": Evelis Cano, madre de Jack Tantak, quien conmovió con su grito y su encadenamiento a Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

Más de Actualidad

Ver más
Ataques al régimen de Irán - EFE
Ataque al régimen de Irán

Venezuela se pronuncia sobre ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán

Andrés Velásquez, dirigente político venezolano / Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima AN de Venezuela - Fotos: EFE
Presos políticos en Venezuela

"En esa gente no se puede creer": Andrés Velásquez, dirigente político venezolano, sobre la ley de amnistía que impulsa el régimen

Tarek William Saab (AFP)
Tarek William Saab

Advierten sobre el grave riesgo de que Tarek William Saab siga siendo el fiscal del régimen venezolano

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Colombia

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ataques al régimen de Irán - EFE
Ataque al régimen de Irán

Venezuela se pronuncia sobre ataques de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán

Universidad Católica ante Juventud en Copa Libertadores - Foto: EFE
Rafael Romo

Portero de La Vinotinto fue villano y héroe en juego de Copa Libertadores en el que su equipo quedó eliminado

Andrés Velásquez, dirigente político venezolano / Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima AN de Venezuela - Fotos: EFE
Presos políticos en Venezuela

"En esa gente no se puede creer": Andrés Velásquez, dirigente político venezolano, sobre la ley de amnistía que impulsa el régimen

Tarek William Saab (AFP)
Tarek William Saab

Advierten sobre el grave riesgo de que Tarek William Saab siga siendo el fiscal del régimen venezolano

Diosdado Cabello y Nicolás Maduro - Foto: EFE
Nicolás Maduro

Diosdado Cabello confirmó visita consular de un funcionario del régimen a Nicolás Maduro mientras permanece preso en Estados Unidos

Foto: CENTCOM EE. UU.
Ataque al régimen de Irán

Con impactante video de alta calidad EE. UU. demostró cómo destruyó en segundos varios aviones de guerra iraníes

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre