"Esto catapulta a Paloma Valencia en primera línea para pasar a una segunda vuelta, algo que es esperanzador para el país": senador Andrés Forero sobre la Gran Consulta por Colombia

Con poco más del 95% de las mesas escrutadas, Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, superó los 3 millones de votos.

VEA TAMBIÉN Claudia López y Roy Barreras se imponen en sus consultas presidenciales con votaciones inferiores a las de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo o

La candidata de oposición se medirá en primera vuelta de las presidenciales el próximo domingo 31 de mayo.

Luego de escuchar los resultados, Valencia mencionó: “Quiero ser la presidenta de los informales”.

“Mi política más importante estará dirigida a ellos: tendrán crédito, oportunidades y cursos. Quiero mirarlos a los ojos y decirles que hacen parte de esta economía productiva y que no estarán solos", expresó la aspirante.

VEA TAMBIÉN El conmovedor momento de precandidato presidencial con su mamá tras recibir resultado de la Gran Consulta por Colombia o

Sobre esta candidatura, Andrés Forero, senador colombiano por el Centro Democrático, opinó en El Informativo de NTN24.

“Esto catapulta a Paloma en primera línea para eventualmente pasar a una segunda vuelta, algo que es esperanzador para Colombia”, dijo el entrevistado.

En cuanto a la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente de Gustavo Petro que, según las propias declaraciones del mandatario, busca realizar reformas estructurales en la nación, Forero fue enfático.

VEA TAMBIÉN Paloma Valencia fue elegida como la candidata única del partido Centro Democrático para las presidenciales de 2026 en Colombia o

“Confío en que la configuración actual del Senado, que se viene a partir del 20 de julio, esté en contra de la Constituyente, una Constituyente para dividir a los colombianos, algo que no necesitamos”, manifestó.

Los candidatos Paloma Valencia, Roy Barreras, Claudia López, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo e Iván Cepeda se medirán en las urnas electorales en primera vuelta presidencial.