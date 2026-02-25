Grave choque de buses en la vía Bogotá-La Vega en Colombia deja al menos 30 personas heridas

Un grave accidente de tránsito se registró en la noche de este martes luego de que dos busetas del servicio municipal chocaran en la vía que comunica a Bogotá con La Vega.

Los dos buses de las empresas ContrasRosal y Flota Santafé se encontraban exactamente en la vía Siberia–La Punta–El Rosal, en jurisdicción del municipio de Tenjo.

De acuerdo con la Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, el hecho dejó varios heridos y al menos una persona atrapada al interior de uno de los vehículos.

El choque activó protocolos de atención y traslado de heridos a centros asistenciales. Seis personas fueron trasladadas al Hospital de Engativá, mientras que otros diez lesionados fueron enviados al Hospital de Facatativá.

Las autoridades hablan de un promedio de 30 personas lesionadas en el siniestro y hasta el momento no se ha confirmado ningún fallecido.

La Delegación Departamental de Bomberos informó que la emergencia fue controlada, pero se espera un reporte final sobre los afectados y las circunstancias del accidente una vez terminen las labores técnicas.

Tras el siniestro, se recomienda a los viajeros y residentes de la sabana al occidente de Bogotá transitar con máxima precaución, reducir la velocidad y acatar las instrucciones de los agentes viales.