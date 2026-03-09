"Ella representa el comienzo de un nuevo camino o el final del túnel para efectos de la libertad": senador chileno sobre lo que significa María Corina Machado en en Chile

La Premio Nobel de Paz 2025 y líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, regresa a Sudamérica tras tres meses de haber escapado del régimen venezolano. Machado asistirá a la investidura de José Antonio Kast como presidente de Chile el próximo miércoles 11 de marzo.

Para hablar sobre este tema, Rojo Edwards, senador chileno por el partido Republicano, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El senador chileno puntualizó que "María Corina es una persona muy querida y admirada en Chile no solo por la comunidad venezolana, los chilenos tenemos gran admiración por ella".

Y que para el pueblo chileno y en América Latina: "Ella es y representa la lucha por la libertad, pero no solo eso; ella representa un liderazgo femenino que es a nivel latinoamericano completo".

"Ella (María Corina) es de los que atrae a una mayor cantidad de optimismo, atrae admiración de toda Latinoamérica", puntualizó.

Edwards también aseguró que "María Corina representa quizás el final del camino o el comienzo de una Venezuela democrática, una Venezuela que no tengamos que estar pidiendo que se liberen presos políticos. Ella representa el comienzo de un nuevo camino o el final del túnel para efectos de la libertad".

Acerca de la transición democrática en Venezuela, el invitado afirmó: "si hubiese una nueva elección, como quizás termine este proceso de Delcy Rodríguez con una nueva elección, muy probablemente los venezolanos van a decir: 'queremos que quien nos lleve a dar el paso hacia el futuro sea María Corina Machado'".