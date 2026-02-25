Habla María Julissa, la mujer que vinculan con 'El Mencho': "Yo a él no lo conozco; crearon audios y fotografías con IA"

Tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, múltiples publicaciones en redes sociales vincularon a María Julissa, modelo e influencer, con el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La joven, conocida como “la Barbie beisbolera”, ha rechazado estas versiones. Precisamente atendió a NTN24 para hablar al respecto y dijo: “Yo a él no lo conozco ni de lejos, ni de una fiesta, no he tenido ningún vínculo”.

“Yo salgo con uno de los streamers más grandes de Colombia, se llama Mr. Steven, y así como tiene mucho público, tiene muchos haters y ellos crearon esta noticia falsa como un juego, y no solo a mí me acusaron, también a otro creador de contenido de México. Empezaron a crear audios y fotografías con IA. Todo empezó por los haters que tiene mi pareja que me vincularon con él”, aseguró la modelo mexicana.

A su vez Julissa aseveró que está en Colombia y que la última vez que fue a México fue en enero de este año. “Yo soy mexicana, de Hermosillo, en Sonora, y la última vez que fui a mi país fue el 10 de enero y de ahí me quedé en Colombia. El último viaje que tuve fue a Cali”, precisó.

Posteriormente, contó cómo se enteró de que estaba vinculada por ‘El Mencho’. “Recibí la noticia en redes sociales, me vi en todas partes y ahorita tengo a mi familia tristemente escondida, mi mamá tuvo que dejar su casa porque hay creadores de contenido y su comunidad que están divulgando esto, y ha llegado gente con armas a las afuera de mi casa. Mi familia está asustada por algo que yo no he hecho y temo por mi vida”, mencionó.

Por último, señaló que le da tristeza no poder ir a su país por culpa de la desinformación: “Me genera tristeza que nunca me he metido en problemas, porque soy una persona muy tranquila y muy pacífica, y ahora no puedo regresar a mi país por gente mal informada y amarillista que publica lo primero que encuentra. Estoy quemada en todas las redes sociales y estoy pasando un mal momento”.