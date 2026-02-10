"Lo que debemos hacer es no doblegarnos": presidente europeo asegura que Estados Unidos "atacará" en los próximos meses y llama al fortalecimiento

Europa debería prepararse para una serie de ofensivas por parte de Estados Unidos, advirtió el presidente francés, Emmanuel Macron, y debería tratar lo que llamó el "momento Groenlandia" como un llamado de atención para impulsar reformas largamente postergadas que fortalezcan el poder global del bloque.

En entrevistas con varios periódicos europeos, el líder francés dijo que la Unión Europea (UE) no debería confundir una calma en las tensiones con Washington con un cambio duradero, pese a una pausa en las amenazas de Estados Unidos a Groenlandia, el comercio y la tecnología.

Macron instó a los líderes de la UE a aprovechar una cumbre en un castillo belga esta semana para inyectar nueva energía a las reformas económicas que refuercen la competitividad del bloque y fortalezcan su capacidad de enfrentamiento con China y Estados Unidos en el escenario mundial.

"Cuando hay un claro acto de agresión, creo que lo que debemos hacer es no doblegarnos ni intentar llegar a un acuerdo", declaró Macron a Le Monde, el Financial Times y otros periódicos en declaraciones publicadas el martes. "Llevamos meses intentando esa estrategia. No está funcionando", agregó.

Macron afirmó que la administración Trump se mostraba abiertamente antieuropea y buscaba el desmembramiento de la UE. Agregó que anticipaba nuevas tensiones con la administración Trump, incluyendo la regulación europea de la tecnología digital.

"En los próximos meses, eso es seguro, Estados Unidos nos atacará por la regulación digital", añadió Macron, advirtiendo sobre posibles aranceles a las importaciones estadounidenses por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, si la UE usa su Ley de Servicios Digitales para controlar a las empresas tecnológicas.

Macron también señaló que Europa necesitaba ser más resiliente frente al doble desafío de Estados Unidos y China.

"Tenemos el tsunami chino en el frente comercial y una inestabilidad constante en el lado estadounidense. Estas dos crisis representan un profundo shock, una ruptura para los europeos", continuó.

Macron, cuyo segundo mandato termina en la primavera de 2027, renovó su llamado a que la UE se embarque en un mayor endeudamiento común para ayudar al bloque de 27 naciones a invertir a gran escala y desafiar la hegemonía del dólar estadounidense.

"Los mercados mundiales cada vez son más cautelosos con el dólar estadounidense. Están buscando alternativas. Ofrezcámosles deuda europea", propuso Macron, añadiendo que las instituciones democráticas europeas eran un activo importante para los inversores en un momento en que Estados Unidos se estaba "alejando del Estado de derecho".

La cumbre del jueves incluirá debates sobre los planes liderados por Francia para una estrategia "Hecho en Europa" que establecería requisitos mínimos de contenido europeo en productos de fabricación local. Este enfoque ha dividido a los países de la UE y alarmado a los fabricantes de automóviles.

VEA TAMBIÉN Reconocido presidente anuncia la construcción de un portaaviones "más grande y moderno" o

"Para mí, la estrategia económica para hacer de nuestra Europa una potencia reside en lo que llamo protección, que no es proteccionismo sino preferencia europea", afirmó Macron.