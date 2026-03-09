NTN24
Lunes, 09 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Donald Trump revela en conferencia la alta tecnología usada en ataques contra el régimen iraní y da detalles de la Operación Furia Épica

marzo 9, 2026
Por: David Esteban Pinzón
El mandatario también volvió a resaltar la "buena relación" que Estados Unidos tiene con su "nuevo socio", Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este lunes sobre los ataques contra el régimen de Irán y el conflicto que se ha derivado desde que el antiguo líder tirano del régimen Alí Jamenei fue abatido en el marco de la Operación Furia Épica.

Dentro de los temas sobre los que habló el mandatario respecto a la situación en Medio Oriente, se refirió a los equipos de alta tecnología con los que las fuerzas militares de Estados Unidos cuentan en la actualidad para llevar a cabo los ataques contra el régimen de Irán.

"En gran parte los hemos destruido con una tecnología increíble como la de los Patriots, que son increíbles y, por supuesto, la tecnología láser que tenemos ahora es increíble y saldrá pronto. Literalmente tenemos láseres que hacen el trabajo a mucho menor costo que el trabajo que los Patriots hacen", expuso Trump.

El sistema de misiles Patriot (MIM-104), cabe resaltar, es un avanzado sistema de defensa aérea móvil tierra-aire de largo alcance, desarrollado en Estados Unidos por las empresas aeroespaciales y de defensa más grandes del mundo: Raytheon y Lockheed Martin.

El equipo fue diseñado para interceptar misiles balísticos, de crucero y aeronaves. Utiliza radares sofisticados y misiles guiados para proteger infraestructuras críticas.

En su pronunciamiento de este lunes, el líder republicano también habló sobre la importancia de que su país hubiese actuado "a tiempo" contra el régimen de Irán.

"Si no hubiésemos hecho esto, para el momento en el que lo hiciésemos debíamos tener en cuenta que, si lo hubiésemos notado y no hubiésemos hecho nada, habría sido estúpido, muy estúpido", aseguró Trump.

También aseveró que, una vez que Estados Unidos termine la operación militar contra el régimen de Irán, Teherán ya no tendrá capacidad de armamento contra Estados Unidos, Israel y cualquier aliado de Estados Unidos durante mucho tiempo.

Entretanto, Trump advirtió que, en caso de que el régimen de Irán bloquee el estrecho de Ormuz, el precio que pagarán será "incalculable", pero aclaró que ese sería un escenario que no afectaría tanto a Estados Unidos como sí a otros países.

"Realmente no nos afecta tanto, tenemos tanto petróleo y gasolina, más de lo que necesitamos. Ahora Venezuela es nuestro nuevo socio, un gran socio, y ha funcionado tan maravillosamente, hemos trabajado muy bien con la administración y es una gran fuente de petróleo y gasolina", contó Trump a los periodistas.

