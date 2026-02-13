James Rodríguez hace llamado para apoyar a afectados en Córdoba tras intensas lluvias: "Unidos somos más fuertes"

El futbolista colombiano James Rodríguez se unirá junto a otras figuras públicas para ayudar a todos los damnificados de las intensas lluvias que han azotado varios departamentos de Colombia.

En medio de la difícil situación que atraviesa el departamento de Córdoba, el capitán de la Selección Colombia expresó su solidaridad con las familias afectadas y extendió una invitación a todos los colombianos para que apoyen a sus compatriotas.

“Hola a todos, les habla James y yo apoyo la causa psicosocial que Fredy Guarín está impulsando para ayudar al departamento del Córdoba. Unidos somos más fuertes”, dijo a través de un video compartido en sus redes sociales.

Hace unos días, el exfutbolista de la Selección Colombia anunció que viajará al lugar para apoyar de manera económica y psicosocial a todos los afectados. “El departamento de Córdoba nos necesita hoy y quiero invitar a todos mis amigos del gremio del deporte, del fútbol, a todos los empresarios de Colombia y del mundo entero que nos unamos a esta hermosa causa. Nos necesitan muchachos”, dijo.

“Estaré llevando una jornada de ayuda psicosocial y apoyo en alianza con la Fundación Caminando Hacia La Luz, pero este trabajo será más fácil de la mano de ustedes, ¿Te quieres unir? Puedes ser voluntario, puedes donar ropa, tu talento, alimentos no perecederos o dinero. Las bendiciones también son recibidas. Este departamento de Córdoba nos necesita con el corazón abierto", agregó.

El miércoles, el gobierno de Colombia decretó el estado de emergencia por las inundaciones que azotan varias regiones del norte del país, debido a una atípica temporada de lluvias que dejan al menos 18 muertos.

El mandatario Gustavo Petro y su gabinete firmaron el decreto 0150 con el que declaran una nueva emergencia económica y social en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó por 30 días.

“Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto”, se lee en el documento.

La crisis golpea especialmente el departamento de Córdoba, de tradición ganadera, donde según las autoridades más de 150.000 habitantes sufren a causa de los desbordamientos de una represa y varios ríos que mantienen sus viviendas bajo el agua.