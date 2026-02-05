"La presión de Estados Unidos sobre Cuba se intensificará": activista José Daniel Ferrer sobre "disposición" de Díaz-Canel de dialogar con Trump

El régimen cubano ha manifestado oficialmente su disposición a entablar un diálogo con Estados Unidos, aunque bajo condiciones estrictas de soberanía.

El sucesor de los dictadores hermanos Castro, Miguel Díaz-Canel, reiteró que la isla está abierta a conversar sobre cualquier tema con la administración Trump.

Díaz-Canel realizó este jueves una inusual conferencia de prensa televisada para abordar la "extrema escasez de combustible".

El tirano de Cuba admitió que la isla no ha recibido petróleo del exterior en semanas debido a las presiones de EE. UU.

Sobre este tema, José Daniel Ferrer, activista, símbolo para la libertad y la democracia en Cuba, habló en el programa La Tarde de NTN24.

“Díaz-Canel debe de tener presente que esa mesa de negociación implica el fin del régimen castro-comunista y el inicio de una transición a la democracia total”, dijo Ferrer en el canal de las Américas.

“Tenemos (en Cuba) a un dictador puesto por la familia Castro, está al frente de una dictadura quebrada, una dictadura que el pueblo desprecia y odia. Eso de imponer condiciones le va muy mal y no se la va a aceptar ni Estados Unidos ni el pueblo cubano, que aparte está a punto de salir a las calles... La presión de Estados Unidos se intensificará en los próximos días”, agregó.

La situación en Cuba, de momento, es de extrema tensión económica y política, marcada por una crisis energética sin precedentes.

De hecho, la Embajada de EE. UU. en La Habana emitió una alerta de seguridad debido a que el servicio eléctrico es "cada vez más inestable", lo que ha provocado apagones masivos y prolongados.

A esto se le suma la incesante represión del régimen sobre quienes se oponen al fracasado sistema político, económico y social. Al cierre de enero, organizaciones de derechos humanos reportan 1,207 presos por motivos políticos en la isla.