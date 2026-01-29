NTN24
Estados Unidos e Irán

Irán se pronunció sobre advertencias de EE. UU. con mensaje en el que habla de "respuesta aplastante" y de tener el "dedo en el gatillo"

enero 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Banderas de Estados Unidos e Irán. (Canva)
Banderas de Estados Unidos e Irán. (Canva)
El presidente Donald Trump afirmó el miércoles que el tiempo se está acabando para Irán y que despliegue naval en Oriente Medio es superior al que se utilizó en Venezuela.

El régimen iraní respondió este jueves a las recientes advertencias de Estados Unidos y afirmó que dará una "respuesta aplastante" si se concreta la amenaza de intervención militar sobre su país.

A la presión militar de Estados Unidos, que tiene en el Golfo 10 buques de guerra tras la llegada a la zona del portaviones "USS Abraham Lincoln", se suma la presión económica de la UE.

El bloque de los 27 podría incluir este jueves a los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, en su lista de organizaciones "terroristas", con las consiguientes prohibiciones de visados y congelamiento de activos.

o

De momento, la UE decidió sancionar al ministro del Interior, Eskandar Momeni, al jefe de la policía, al fiscal general y a dirigentes de los Guardianes de la Revolución por la represión de las manifestaciones antigubernamentales, a inicios de año, y que según varias ONG dejaron miles de muertos.

"Si actúas como terrorista, también debes ser tratado como tal", dijo la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, antes de la reunión de ministros de Exteriores en Bruselas.

El canciller iraní, Abás Araqchi, ya avisó el miércoles de que las fuerzas de su país tienen "el dedo en el gatillo", y este jueves, el jefe del ejército, Amir Hatami, ordenó el despliegue de un millar de drones estratégicos en los regimientos de combate.

"Ante las amenazas que enfrentamos, la prioridad del ejército está en mantener y reforzar nuestra ventaja estratégica para dar una respuesta aplastante a cualquier ataque", dijo Hatami, citado por la televisión estatal.

El miércoles, Mohamad Akbarzadeh, un alto responsable de las fuerzas navales de los Guardianes, amenazó con bloquear el estrecho de Ormuz, un punto clave de paso del transporte de gas licuado y petróleo procedentes del Golfo.

o

El diario Kayhan, cercano al poder, afirmó este jueves que "la República Islámica de Irán tiene el derecho de cerrar el estrecho de Ormuz".

"Si el enemigo viene con un espada, no vamos a recibirlo con una sonrisa diplomática", apunta el rotativo.

Todo ello en respuesta a las declaraciones el miércoles del presidente estadounidense Donald Trump, quien dijo que "se acaba el tiempo" para negociar con Teherán sobre su programa nuclear.

El mandatario republicano dijo que si no hay tal negociación, su país atacará Irán, como ya hiciera el 22 de junio del año pasado cuando golpeó tres instalaciones nucleares, y esta vez "será mucho peor".

El balance de las ONG sobre la represión desatada por el gobierno iraní en numerosas ciudades del país, a inicios de mes, da cuenta de miles de muertos, que podrían ser en realidad decenas de miles.

La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, afirmó haber verificado 6.373 muertos, en su mayoría manifestantes alcanzados por disparos de las fuerzas de seguridad.

El grupo añadió que al menos 42.486 personas han sido detenidas, y escribió en X que el número de muertos podría superar los 17.000.

