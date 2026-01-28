Djokovic evidenció con gesto su impacto por el retiro de su rival en partido que perdía por gran diferencia en el Abierto de Australia

El tenista serbio Novak Djokovic evidenció el impacto que le causó el retiro de su rival en los cuartos de final del Abierto de Australia, el italiano Lorenzo Musetti, con gestos de respeto hacia quien lo derrotaba por alto margen hasta que una lesión lo obligó a abandonar.

Musetti, quinto cabeza de serie, ganaba el partido en Melbourne con un marcador de 6-4, 6-3, 1-3 cuando renunció tras lesionarse la pierna derecha.

Djokovic aseguró que sintió “pena” por Musetti, que era de lejos el mejor jugador. “Yo iba de camino a casa esta noche", reconoció.

"Es tan desafortunado... no sé qué más decir. Él debió ser el ganador hoy, sin duda. Soy extremadamente afortunado de superar esto hoy", afirmó el tenista serbio que alcanzó por 54 ocasión las semifinales de un Grand Slam.

Musetti requirió asistencia en su muslo derecho después de ir perdiendo en el tercer set y tras evidenciar con sus movimientos que no se encontraba en óptimas condiciones.

El italiano afirmó que “fue realmente doloroso” tener que abandonar en un momento en el que el marcador le favorecía. "Sentí algo raro en mi pierna derecha al inicio del segundo set, pero yo estaba jugando muy bien, así que seguí”, expresó.

“Pero el dolor no dejaba de aumentar. Cuando tomé el tiempo muerto médico (con 1-2 en el tercer set) para descansar tres minutos sentado (recibió un largo masaje), al reanudar el nivel de dolor era aún más elevado y crecía", explicó el jugador que ya tuvo que abandonar las semifinales de Roland Garros ante Alcaraz el año pasado por una lesión en la misma pierna.

Djokovic, ganador de 10 Abiertos de Australia, tras el golpe de suerte ante Musetti ahora deberá enfrentar al actual campeón del torneo, el italiano Jannik Sinner, quien derrotó en tres sets al estadounidense Ben Shelton.

Con su clasificación, Djokovic mantiene vivo su intento de alcanzar su 25 título de Grand Slam. Pero se le ha hecho difícil conseguir esa marca con el surgimiento de Sinner y el español Carlos Alcaraz.