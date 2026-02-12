Gobierno de Colombia decreta emergencia económica en ocho departamentos del norte del país tras inundaciones

El gobierno de Colombia decretó el miércoles el estado de emergencia por las inundaciones que azotan varias regiones del norte del país, debido a una atípica temporada de lluvias que deja al menos 18 muertos.

El mandatario Gustavo Petro y su gabinete firmaron el decreto 0150 con el que declaran una nueva emergencia económica y social en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó por 30 días.

“Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto”, se lee en el documento.

La crisis golpea especialmente el departamento de Córdoba, de tradición ganadera, donde según las autoridades más de 150.000 habitantes sufren a causa de los desbordamientos de una represa y varios ríos que mantienen sus viviendas bajo el agua.

El decreto de emergencia expedido por el gobierno le permite al presidente Gustavo Petro tomar medidas extraordinarias para atender la crisis durante 30 días, como destinar recursos del presupuesto nacional a esas zonas sin autorización del Congreso.

La medida aplica para los ocho departamentos más golpeados por el fenómeno meteorológico, la mayoría en la región Caribe: Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó.

El gobierno calcula que más de 4.300 viviendas han quedado destruidas por la emergencia.

La mayor parte de las zonas afectadas son extensas planicies óptimas para el pastoreo y la agricultura.

Las autoridades estiman que hasta 300.000 hectáreas están inundadas en Colombia, mientras que el gremio de ganaderos informó de la muerte de por lo menos 1.200 cabezas de ganado.