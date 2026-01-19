NTN24
Familiares de presos políticos

Esposa del médico Pedro Fernández, preso político del régimen venezolano, denuncia que se lo llevaron "por pensar diferente y querer ayudar a la gente"

enero 19, 2026
Por: David Esteban Pinzón
La ONG Foro Penal confirmó en la noche de domingo la excarcelación de 143 presos políticos por parte del régimen venezolano.

Yessi Duque, esposa del preso político del régimen venezolano Pedro Javier Fernández Rodríguez, médico cirujano urólogo, dijo en La Mañana de NTN24 que a su esposo se lo llevaron "por pensar diferente, por ser el coordinador de Médicos Unidos, por querer ayudar a la gente, ser buen profesional y siempre cubrir las necesidades al más necesitado".

"Estamos a la espera de la excarcelación de mi esposo. Las liberaciones han sido a cuentagotas, muy lentas, y bueno, se solicitó la revisión de la medida para que dieran la orden de excarcelación y liberación de él y pues no le fue dada. A pesar de que él padece varios diagnósticos médicos, han pasado eso por alto", contó Duque sobre su esposo, quien completó el lunes 89 días detenido por el régimen.

La credibilidad sobre las declaraciones del presidente de la ilegítima Asamblea Nacional de Venezuela, de acuerdo con su anuncio de la liberación de un "número importante de presos políticos", dependen de que se cumpla con las excarcelaciones, que han sido muy "dilatadas y solicitadas por los familiares", según Duque.

"Que la líder María Corina Machado haya solicitado que su principal requisito sea la liberación de todos los presos políticos para que haya una transición en nuestro país es un acto de buena fe, fe que no pierdo como cristiana que soy y espero que se cumpla el poder ver que todas esas personas que han sido apresadas injustamente puedan llegar nuevamente a sus hogares", señaló Duque.

Respecto a la captura de Nicolás Maduro en el operativo militar estadounidense del 3 de enero, con el que se dio inicio a buscar una transición a la democracia en Venezuela, Duque aseguró que "uno siempre responde por sus actos" y que, "si a él le tocaba responder por los suyos, no podemos hacer nada más".

"Los tres meses que lleva mi esposo detenido han sido duros para nosotros como familia porque hemos tenido que pasar por diferentes situaciones", relató Duque, quien le envió un mensaje de optimismo a su esposo Pedro Fernández: "siempre tiene que estar de pie y con la frente en alto porque él no es un delincuente, él no hizo nada malo". "Su familia lo espera en casa", concluyó.

