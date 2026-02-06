Expresidente español Zapatero aterrizó en Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez

El expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero aterrizó este viernes en Caracas para reunirse con la encargada del régimen en Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Palacio de Miraflores, según informó El País.

La Embajada de España también prepara un encuentro entre Zapatero y representantes de la oposición, entre ellos, el político venezolano Henrique Capriles y Enrique Márquez, excarcelado en Venezuela.

El encuentro contempla la participación de Zapatero en un acto público centrado en la amnistía de presos políticos, donde se anticipan anuncios sobre medidas adicionales relacionadas con lo que se ha denominado un proceso de transición.

La figura de Zapatero en Venezuela no está exenta de controversia. Sobre el expresidente español pesan varias denuncias por delitos graves que incluyen blanqueo de capitales, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Estas acusaciones están relacionadas directamente con su vinculación con el régimen de Nicolás Maduro durante los años previos.

El pasado 9 de enero, la Audiencia Nacional de España confirmó que el Juzgado 6 "ha incoado diligencias" tras recibir una querella contra José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente español, por nexos con el régimen venezolano.

La querella, cuyo accionante es la ONG Hazte Oír, fue remitida a la Fiscalía para conceptuar "si se admite o no" y menciona su presunta participación en delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal vinculados al régimen venezolano del dictador Nicolás Maduro.

En este caso, la Audiencia Nacional se considera competente para investigar estos hechos dado que Zapatero, como ciudadano español, habría cometido los delitos "en el extranjero".