La NASA recibió dos F-15 retirados para avanzar en pruebas supersónicas y revolucionar los vuelos en el futuro

La NASA recibió dos aviones F-15 retirados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para que la agencia espacial desarrolle investigaciones supersónicas con el objetivo de avanzar hacia la tecnología aérea de alta velocidad.

VEA TAMBIÉN Un desfile de seis planetas y un eclipse total: fechas y detalles de los eventos astronómicos más impactantes que se verán este año o

Estas aeronaves están participando en el programa X-59 de la NASA, un proyecto experimental para desarrollar el avión X-59 QueSST, una aeronave supersónica de la NASA desarrollado junto a la empresa global líder en seguridad y tecnología, Lockheed Martin.

El equipo utilizó los F-15 para tener la validación de un dispositivo de medición de ondas de choque llamado “sonda de detección de choque de campo cercano”, posteriormente, tener capacidad de orientación denominada “Sistema de navegación Geoespacial Integrado de Ubicación Aerotransportada”, y finalmente usan su sistema de fotografía Schlieren aerotransportado que permite capturar imágenes que hagan visibles los cambios de densidad en el aire provocados por el X-59.

La importancia de este experimento será permitir vuelos supersónicos comerciales silenciosos, reduciendo drásticamente los tiempos de viaje.

De acuerdo con la agencia espacial, el equipo que esta llevado a cabo los vuelos operan bajo “el proyecto Schlieren, Medidas Aerotransportadas y Operaciones de Alcance para Quesst (SCHAMROQ) en el Centro de Investigación de Vuelo Armstrong de la NASA en Edwards”.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos anunció la construcción de un reactor nuclear en la Luna o

Ahora, en el estado de California, se están desarrollando herramientas que “medirán y visualizarán las singulares ondas de choque del X-59 cuando vuela a Mach 1,4 y a altitudes superiores a los 15.000 metros”, cabe aclarar que en una nave típica estas ondas podrían causar una explosión sónica, pero con la tecnología del X-59, este solo generaría un “leve ruido”.

Cheng Moua, gerente de proyectos de ingeniería describió la campaña de vuelo de validación como “un ejercicio de graduación” que “reúne todas las piezas en su configuración final y demuestra que funcionarán”.

Finalmente, los científicos están avanzado con el alineamiento de “dos aeronaves en movimiento rápido contra el sol de fondo”, explican que esta será “la parte más difícil”, sin embargo, con avances positivos y con ayuda de “ALIGNS”, el proceso será “mucho más preciso”.