NTN24
Martes, 20 de enero de 2026
Martes, 20 de enero de 2026
Nasa

La NASA recibió dos F-15 retirados para avanzar en pruebas supersónicas y revolucionar los vuelos en el futuro

enero 20, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Avión supersónico | Foto NASA
Avión supersónico | Foto NASA
Las imágenes Schlieren y otros sistemas confirman que las herramientas de la NASA podrán desarrollar una aeronave con un “golpe” sónico más silencioso.

La NASA recibió dos aviones F-15 retirados de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para que la agencia espacial desarrolle investigaciones supersónicas con el objetivo de avanzar hacia la tecnología aérea de alta velocidad.

o

Estas aeronaves están participando en el programa X-59 de la NASA, un proyecto experimental para desarrollar el avión X-59 QueSST, una aeronave supersónica de la NASA desarrollado junto a la empresa global líder en seguridad y tecnología, Lockheed Martin.

El equipo utilizó los F-15 para tener la validación de un dispositivo de medición de ondas de choque llamado “sonda de detección de choque de campo cercano”, posteriormente, tener capacidad de orientación denominada “Sistema de navegación Geoespacial Integrado de Ubicación Aerotransportada”, y finalmente usan su sistema de fotografía Schlieren aerotransportado que permite capturar imágenes que hagan visibles los cambios de densidad en el aire provocados por el X-59.

La importancia de este experimento será permitir vuelos supersónicos comerciales silenciosos, reduciendo drásticamente los tiempos de viaje.

De acuerdo con la agencia espacial, el equipo que esta llevado a cabo los vuelos operan bajo “el proyecto Schlieren, Medidas Aerotransportadas y Operaciones de Alcance para Quesst (SCHAMROQ) en el Centro de Investigación de Vuelo Armstrong de la NASA en Edwards”.

o

Ahora, en el estado de California, se están desarrollando herramientas que “medirán y visualizarán las singulares ondas de choque del X-59 cuando vuela a Mach 1,4 y a altitudes superiores a los 15.000 metros”, cabe aclarar que en una nave típica estas ondas podrían causar una explosión sónica, pero con la tecnología del X-59, este solo generaría un “leve ruido”.

Cheng Moua, gerente de proyectos de ingeniería describió la campaña de vuelo de validación como “un ejercicio de graduación” que “reúne todas las piezas en su configuración final y demuestra que funcionarán”.

Finalmente, los científicos están avanzado con el alineamiento de “dos aeronaves en movimiento rápido contra el sol de fondo”, explican que esta será “la parte más difícil”, sin embargo, con avances positivos y con ayuda de “ALIGNS”, el proceso será “mucho más preciso”.

Temas relacionados:

Nasa

Avión

Tecnología

Innovación

Avioneta

Espacio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué efectos tuvo la captura de Maduro en la frontera entre Venezuela y Colombia?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que pasa en Venezuela va a tener un impacto en lo que está pasando en Cuba": experto sobre el plan de "Estado de Guerra" aprobado por el régimen cubano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Cómo logró Nicolás Maduro Guerra entrar a Medellín a reunirse con guerrilleros?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan por qué la reunión entre María Corina Machado y Trump es trascendental para la transición en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"La identificación está siendo complicada": subinspector y portavoz de la Unión Federal de Policía en Madrid sobre fallecidos en colisión de dos trenes en Andalucía

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Una familia criminal al mando de Venezuela": analistas sobre reuniones del hijo de Maduro con guerrilleros en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro Guerra (AFP)
Régimen venezolano

¿Cómo logró Nicolás Maduro Guerra entrar a Medellín a reunirse con guerrilleros?

Miguel Díaz-Canel y Claudia Sheinbaum (EFE)
Petróleo

“La dependencia de Cuba del petróleo mexicano podría llevar a que Cuba intente influir en los asuntos internos mexicanos, como hizo en Venezuela”: Esteban Román

Foto de referencia del ELN (EFE)
ELN

¿Qué efectos tuvo la captura de Maduro en la frontera entre Venezuela y Colombia?

Miguel Díaz-Canel
Régimen cubano

"Lo que pasa en Venezuela va a tener un impacto en lo que está pasando en Cuba": experto sobre el plan de "Estado de Guerra" aprobado por el régimen cubano

Presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Presos políticos

"Él es comerciante y no ha tenido ninguna actividad política": esposa de detenido por ser padre de un dirigente de Vente Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Choque de trenes en el sur de España. (AFP)
España

Aumenta a cerca de 40 muertos y más de 100 heridos el balance del choque de dos trenes en el sur de España

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Trump: "En Venezuela no hay nadie que vaya a asumir, tienen una vicepresidente nombrada por Maduro que ya conversó con Marco Rubio"

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Trump habló sobre la transición democrática de Venezuela cuando se cumple una semana de la captura de Maduro: "Todos van a estar felices en Sudamérica"

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Choque de trenes en el sur de España. (AFP)
España

Aumenta a cerca de 40 muertos y más de 100 heridos el balance del choque de dos trenes en el sur de España

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Trump: "En Venezuela no hay nadie que vaya a asumir, tienen una vicepresidente nombrada por Maduro que ya conversó con Marco Rubio"

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Trump habló sobre la transición democrática de Venezuela cuando se cumple una semana de la captura de Maduro: "Todos van a estar felices en Sudamérica"

Danny Ocean y Nacho, artistas venezolanos que salieron con la gente tras la captur de Maduro
Cae Maduro en Venezuela

Danny Ocean y Nacho no ocultaron su emoción y se unieron a los venezolanos en las calles que celebraron la captura de Maduro

Julian Pinilla, creador de contenido colombiano, lleva a 50 adultos mayores a conocer el mar / FOTO: Prensa
Colombia

Influencer colombiano le cumple el sueño a más de 50 adultos mayores de conocer el mar; fue su regalo de Navidad

Familiares de presos políticos en Venezuela / Martha Tineo, activista de Derechos Humanos - Fotos: EFE / NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

"Los anuncios que estamos recibiendo es que están siendo excarceladas las personas que están en El Helicoide": Martha Tineo, activista de DD. HH.

Pete Hegseth | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Jefe del Pentágono dijo que cerca de 200 militares estadounidenses entraron a Caracas para capturar a Nicolás Maduro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre