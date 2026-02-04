Jorge Rodríguez evita responder pregunta sobre posible captura de Alex Saab: "No forma parte del ámbito de mi atención"

Este miércoles, Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional del régimen venezolano, fue cuestionados sobre las versiones que afirman que Alex Saab, señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, fue capturado en Caracas.

Durante la Comisión para Convivencia Democrática y la Paz en Venezuela, Rodríguez fue cuestionado por la captura de Saab.

Sobre esto, el presidente de la ilegítima Asamblea Nacional del régimen venezolano evadió la pregunta y dijo: "Soy diputado, no forma parte del ámbito de mi atención y no tengo competencia ni información sobre eso que planteas".

Sin embargo, la respuesta contrasta con la postura del mismo Rodríguez en 2021 cuando pedía que Saab fuera liberado.

Ese año, Rodríguez afirmó en televisión nacional que Venezuela defendería a Saab y denunciaría en instancias internacionales el caso del señalado testaferro de Maduro.

"Venezuela defenderá con todos los recursos legales y diplomáticos disponibles a nuestro delegado Alex Saab, y llevará este caso ante todas las instancias multilaterales de derechos humanos en virtud de esta gravísima acción", aseveró.

Alex Saab habría sido capturado este miércoles a las 2:30 de la mañana en su residencia de Caracas, según confirmaron a NTN24 y Noticias RCN fuentes de la Embajada de Colombia en Venezuela.

Su captura, que previamente fue reportada por medios de comunicación colombianos como Caracol Radio, se habría dado en un operativo conjunto entre fuerzas del régimen venezolano y miembros del Buró Federal de Investigaciones (FBI) presentes en Caracas, al parecer, con fines de extradición a los Estados Unidos.

Por su parte, la agencia de noticias Reuters también confirmó la captura de Saab, citando a un funcionario policial estadounidense, quien además afirmó que se espera que Saab, de 54 años, sea extraditado a Estados Unidos en los próximos días.