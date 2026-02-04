NTN24
Miércoles, 04 de febrero de 2026
Álex Saab

Jorge Rodríguez evita responder pregunta sobre posible captura de Alex Saab: "No forma parte del ámbito de mi atención"

febrero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Jorge Rodríguez | Foto: EFE
La respuesta contrasta con la postura del mismo Rodríguez en 2021 cuando pedía que Saab fuera liberado.

Este miércoles, Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional del régimen venezolano, fue cuestionados sobre las versiones que afirman que Alex Saab, señalado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, fue capturado en Caracas.

Durante la Comisión para Convivencia Democrática y la Paz en Venezuela, Rodríguez fue cuestionado por la captura de Saab.

Sobre esto, el presidente de la ilegítima Asamblea Nacional del régimen venezolano evadió la pregunta y dijo: "Soy diputado, no forma parte del ámbito de mi atención y no tengo competencia ni información sobre eso que planteas".

Ese año, Rodríguez afirmó en televisión nacional que Venezuela defendería a Saab y denunciaría en instancias internacionales el caso del señalado testaferro de Maduro.

"Venezuela defenderá con todos los recursos legales y diplomáticos disponibles a nuestro delegado Alex Saab, y llevará este caso ante todas las instancias multilaterales de derechos humanos en virtud de esta gravísima acción", aseveró.

Alex Saab habría sido capturado este miércoles a las 2:30 de la mañana en su residencia de Caracas, según confirmaron a NTN24 y Noticias RCN fuentes de la Embajada de Colombia en Venezuela.

Su captura, que previamente fue reportada por medios de comunicación colombianos como Caracol Radio, se habría dado en un operativo conjunto entre fuerzas del régimen venezolano y miembros del Buró Federal de Investigaciones (FBI) presentes en Caracas, al parecer, con fines de extradición a los Estados Unidos.

Por su parte, la agencia de noticias Reuters también confirmó la captura de Saab, citando a un funcionario policial estadounidense, quien además afirmó que se espera que Saab, de 54 años, sea extraditado a Estados Unidos en los próximos días.

Mariana González de Tudares, hija de Edmundo González - Foto: AFP
Presos políticos

"Se trata de una lucha humanitaria": el mensaje de la hija de Edmundo González en medio de la situación de incertidumbre que viven las familias de presos políticos en Venezuela

Donald Trump, presidente de EE. UU.
Donald Trump

Trump celebró excarcelaciones en Venezuela y canceló segundo ataque contra el régimen: "los barcos permanecerán en sus posiciones por motivos de seguridad"

Foto referencia | AFP
España

España anunció plan que busca regularizar a medio millón de migrantes, en su mayoría latinos, para que puedan trabajar en "cualquier sector y lugar del país"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Eclipse solar anular | Foto Canva
Luna

La NASA explicó la razón de la cuasi-luna que ha venido acompañando al planeta Tierra durante décadas

Mariana González de Tudares, hija de Edmundo González - Foto: AFP
Presos políticos

"Se trata de una lucha humanitaria": el mensaje de la hija de Edmundo González en medio de la situación de incertidumbre que viven las familias de presos políticos en Venezuela

Donald Trump, presidente de EE. UU.
Donald Trump

Trump celebró excarcelaciones en Venezuela y canceló segundo ataque contra el régimen: "los barcos permanecerán en sus posiciones por motivos de seguridad"

Foto referencia | AFP
España

España anunció plan que busca regularizar a medio millón de migrantes, en su mayoría latinos, para que puedan trabajar en "cualquier sector y lugar del país"

Endrick, futbolista brasileño - Fotos: EFE / AFP
Real Madrid

"No era el jugador, era el Real Madrid": cientos de fanáticos debaten en redes por estas espectaculares jugadas de Endrick con el Lyon

Freddy Bernal | Foto AFP
Regimen chavista

Aliado del régimen amenaza con capturas a quienes celebren la detención de Maduro cuando el mundo clama por la liberación de todos los presos políticos

María Alexandra Gómez (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

"Fue un alivio ver que alguien (Maduro) que ha hecho tanto daño finalmente enfrentará a la justicia": esposa de gendarme argentino secuestrado por el régimen venezolano

