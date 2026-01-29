“Nunca habíamos estado tan cerca”: la esperanza de la esposa del preso político venezolano Luis Istúriz sobre su posible excarcelación

En el programa La Tarde de NTN24, Andriuska Sánchez, esposa del preso político Luis Istúriz explicó las razones de la detención de su esposo ocurridas el 25 de agosto de 2024 y expresó sus expectativas ante el proceso de liberación de presos políticos que se está llevando a cabo.

Sánchez explicó que su esposo “es dirigente político y participó activamente en el tema de las elecciones, es parte del comando con Vente Venezuela”, acción que lo llevo a ser capturado por el régimen.

Luis Istúriz es padre de dos menores de edad, desde su detención sus hijos esperan la liberación de su padre. Su esposa muy conmovida relató que “el 3 de enero” los niños “se hicieron muchas preguntas”, como “si ya se llevaron” a Maduro “por qué papá no puede venir a casa”, “entonces ahí es donde entendemos que, por su cabeza, aunque nosotros le hemos inventado cosas, están muy conscientes de lo que está sucediendo”.

Aunque, Sánchez permanece pendiente del proceso de su esposo, ella aseguró que “no nos dan información, que esto no es jurídico, que esto es político, lo que nos hace entender que dependiera de alguna llamada, dependiera de otra cosa más allá de los procesos jurídicos”.

Además, resaltó que a los presos políticos “no les permiten un abogado privado, no hay acceso al expediente, nos enteramos del juicio, el juicio se lo hicieron en un solo día, 24 horas, nos enteramos y lo único que nos dijo fue ‘tienen que estar preparadas psicológicamente porque nos van a condenar, y tal cual, así sucedió a los dos días”.

Sin embargo, pese al proceso que lleva su esposo, ella con mucha esperanza explicó que “nunca habíamos estado tan cerca, hemos visto como han salido compañeros, compañeros de su misma celda, compañeros del mismo centro de reclusión y cada vez que esto sucede nos da como esperanza, como que hay una luz al final del camino”.

Finalmente, reveló que las personas encerradas allí mantienen la esperanza por su liberación, Sánchez dijo que “ellos están muy esperanzados”, cada liberación “los han mantenido en esa alerta en esa expectativa constante” por salir, concluyó.