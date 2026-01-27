Gasolina en Colombia baja en febrero: estos son los precios en varias ciudades y el valor de la reducción

El Gobierno nacional confirmó que a partir del 1 de febrero de 2026 el precio de la gasolina tendrá una reducción de 300 pesos por galón en varias ciudades de Colombia.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dicho ajuste responde en cierta medida a la cancelación de la deuda del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC).

“Creemos que por esta ruta vamos a avanzar en la reducción del precio de la gasolina y generar una medida contrainflacionaria muy fuerte, que además va a generar unas muy buenas posibilidades en los nuevos ingresos que se han establecido en el país, producto del incremento en el salario mínimo y de la nueva coyuntura”, explicó Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda.

Tras la decisión, Pasto, Cúcuta y Cartagena se posicionan como las ciudades con la gasolina más barata de Colombia.

En Pasto la gasolina se ubica en promedio los 13.947 pesos colombianos; en Cúcuta en los 14.100 pesos, y en Cartagena en los 15.783 pesos.

Por el contrario, las capitales que seguirán registrando los costos más altos son Villavicencio con un precio promedio de 16.291 pesos; Cali con 16.202 pesos y Bogotá con 16.191 pesos.

Por su parte, Julio César Vera, presidente de la Fundación Xua Energy, indicó que la variación en el costo de la gasolina corriente por ciudades se debe, principalmente, a los gastos logísticos del sistema de abastecimiento y al régimen aduanero.