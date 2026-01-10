NTN24
Sábado, 10 de enero de 2026
Sábado, 10 de enero de 2026
Protestas Irán

Se intensifican las protestas en Irán y Marco Rubio dice que Estados Unidos está con el "pueblo valiente" iraní

enero 10, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Manifestaciones en Irán (AFP)
Manifestaciones en Irán (AFP)
Las concentraciones masivas se repitieron el viernes pese a un corte de internet impuesto por las autoridades.

Las principales ciudades iraníes vivieron nuevas manifestaciones la noche del viernes, y el hijo del antiguo sah aprovechó desde su exilio para animar a los opositores a "tomar" los centros urbanos.

Las concentraciones masivas se repitieron el viernes pese al corte de internet impuesto por las autoridades.

Según el observatorio Netblocks, a primera hora del sábado, "el apagón nacional de internet sigue vigente después de 36 horas".

Los destacados cineastas y disidentes, Mohammad Rasoulof y Jafar Panahi, afirmaron que "el régimen iraní ha cortado las herramientas de comunicación en el interior del país", y "bloqueado todos los medios de contacto con el mundo exterior".

"La experiencia demuestra que el propósito de dichas medidas es ocultar la violencia infligida durante la represión de las protestas", indicaron en la cuenta de Instagram de Panahi, ganador el año pasado de la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

o

En el distrito de Saadatabad de Teherán, los manifestantes protagonizaron una cacerolada y corearon el lema "¡Muerte a Jamenei!", según unas imágenes que fueron compartidas en las redes sociales.

Otras imágenes difundidas en redes sociales y por canales de televisión en lengua persa fuera de Irán mostraron protestas similares en otros puntos de la capital, así como en las ciudades de Mashhad, Tabriz y Qom.

En la ciudad de Hamedán un hombre ondeó una bandera iraní de la época del sah, con el emblema del león y el sol, rodeado de hogueras y gente bailando, según imágenes difundidas en redes.

En Punak, un de los distritos de Teherán, las imágenes mostraban a personas bailando alrededor de una hoguera en medio de una autopista.

En Vakilabad, un barrio de la ciudad de Mashhad, que alberga uno de los santuarios más sagrados del islam chiita, la gente marchaba por una avenida coreando "¡Muerte a Jamenei!".

En medio de los últimos eventos alrededor de las manifestaciones, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, escribió en su cuenta en la red X que "Estados Unidos apoya al valiente pueblo iraní".

Reza Pahlavi, que vive en Estados Unidos y es hijo del depuesto sah de Irán, celebró la "magnífica" afluencia del viernes a las manifestaciones, e instó a los iraníes a organizar protestas más focalizadas este fin de semana.

o

"Nuestro objetivo ya no es solo salir a la calle. El objetivo es prepararse para tomar y mantener los centros urbanos", dijo Pahlavi en un mensaje de vídeo en redes sociales.

Pahlavi, cuyo padre Mohammad Reza Pahlavi fue derrocado por la revolución de 1979 y murió en 1980, aseguró que también se está preparando para "regresar a su patria" pronto.

No obstante, el presidente estadounidense Donald Trump consideró prematuro que Reza Pahlavi asuma el papel de líder.

Según el grupo Iran Human Rights, con sede en Noruega, al menos 51 personas han muerto hasta ahora en la represión de las manifestaciones.

La premio Nobel de la Paz iraní Shirin Ebadi advirtió el viernes que las fuerzas de seguridad podrían estar preparándose para cometer una "masacre bajo la cobertura de un apagón generalizado de las comunicaciones".

Las autoridades aseguran que varios miembros de las fuerzas de seguridad han muerto, y Alí Jamenei, en un discurso el viernes, arremetió contra los "vándalos" y prometió que la República Islámica "no dará marcha atrás".

También culpó a Estados Unidos de avivar los disturbios, al igual que otros altos cargos del gobierno.

Por su parte, Donald Trump se negó de nuevo el viernes a descartar totalmente una nueva acción militar contra Irán.

El 22 de junio Washington atacó las instalaciones nucleares iraníes, en el marco de la guerra de 12 días contra la República Islámica lanzada por Israel.

"Irán tiene graves problemas. Me parece que el pueblo está tomando el control de ciertas ciudades, lo cual nadie creía posible hace solo unas semanas", dijo.

Preguntado por su mensaje a los dirigentes iraníes, Trump afirmó: "Más vale que no empiecen a disparar, porque nosotros también empezaremos a disparar".

Temas relacionados:

Protestas Irán

Irán

Tensión entre Irán y Estados Unidos

Teherán y Washington

Teherán

Marco Rubio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Que todos puedan ser liberados": familiares de Biagio Pilieri y Aracelis Balza celebran reencuentros tras ser excarcelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tiene la certeza de que está involucrada en lo que significó la entrega de Maduro": Ibéyise Pacheco, autora de ‘Los hermanos siniestros’, habla de tensiones entre Delcy Rodríguez y Diosdado

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Se rumoraba su liberación, pero no recibimos el llamado oficial; jugaron con nosotros”: Ramón Guanipa, hijo del preso político Juan Pablo Guanipa

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Fue asfixiado con bolsas plásticas": crudo relato de la pareja de preso político del régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"No hemos visto ninguna liberación de militares y funcionarios de policía": desgarrador testimonio de madre cuyos dos hijos se encuentran presos por el régimen desde hace cinco años

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

José Luis Rodríguez Zapatero (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

Audiencia Nacional de España confirmó a NTN24 que inició diligencias por una querella contra el expresidente Zapatero por delitos relacionados con el régimen venezolano

Manifestación en Caracas en 2024 para pedir liberación de Rocío San Miguel - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Rocío San Miguel ya está en Madrid junto con los otros cuatro presos políticos españoles excarcelados por el régimen venezolano

La activista venezolana Rocío San Miguel Sosa (EFE)
Excarcelaciones en Venezuela

"Físicamente se veía bastante descompensada": familiar de Rocío San Miguel tras ser excarcelada en Venezuela

Santiago Rocha, hijo de Perkins Rocha, asesor jurídico de María Corina Machado, y Johany Méndez, tía de Gabriel Rodríguez Méndez, menor de edad condenado por el régimen madurista – Fotos: NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

Hablan familiares de rehenes del régimen venezolano que esperan la liberación de sus seres queridos: "Todos tienen que ser libres"

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump - AFP
Donald Trump

¿Cómo ha sido la gestión de Donald Trump a puertas de cumplir su primer año de Gobierno desde que regresó al poder en EE. UU.?

Incautación de buque de petróleo en Venezuela - AFP
Régimen de Maduro

El régimen de Maduro suspende el envío de gas a Trinidad y Tobago tras acusarlo de "robo" y "extingue de manera inmediata todo contrato"

Foto: Canva
Despliegue militar

Trinidad y Tobago autoriza que aviones militares de EE. UU. utilicen sus aeropuertos en medio de la presión sobre el régimen de Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump - AFP
Donald Trump

¿Cómo ha sido la gestión de Donald Trump a puertas de cumplir su primer año de Gobierno desde que regresó al poder en EE. UU.?

Incautación de buque de petróleo en Venezuela - AFP
Régimen de Maduro

El régimen de Maduro suspende el envío de gas a Trinidad y Tobago tras acusarlo de "robo" y "extingue de manera inmediata todo contrato"

Christian Nodal, músico mexicano y una de sus colaboradoras - Fotos: X / EFE
Christian Nodal

¿Coqueteo o amabilidad?: Graban a Christian Nodal dándole una bebida en la boca a una de sus violinistas

Foto: Canva
Despliegue militar

Trinidad y Tobago autoriza que aviones militares de EE. UU. utilicen sus aeropuertos en medio de la presión sobre el régimen de Venezuela

Bad Bunny - EFE
Bad Bunny

Le llueven críticas a Bad Bunny por tocar pieza arqueológica en museo de México

Nayib Bukele/ Shakira - Fotos EFE
Shakira

El mensaje de Bukele a Shakira luego de que se vendieran todos los boletos de sus 3 fechas en El Salvador en menos de un día

Lionel Messi, campeón de la MLS Cup - Foto: EFE
Lionel Messi

"Sin ayudas arbitrales": aficionados reaccionan a récord de jugador de La Vinotinto que recientemente igualó Messi

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre