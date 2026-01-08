NTN24
Gustavo Petro

"Petro no tiene ninguna intención de confrontar al régimen venezolano": Daniel Palacios sobre encuentro que tendría el presidente colombiano con Delcy Rodríguez

enero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Daniel Palacios, precandidato presidencial y exministro del Interior, cuestionó en La Tarde de NTN24 duramente la estrategia del gobierno colombiano.

Colombia se prepara para recibir a Delcy Rodríguez, declarada por la Asamblea Nacional ilegítima de Venezuela como presidente encargada tras la captura de Nicolás Maduro, en la Casa de Nariño.

La Presidencia de Colombia confirmó que la visita se producirá en los próximos días, aunque no se especificó la fecha exacta.

A su vez, la cancillería colombiana informó que mantiene comunicación directa con Marco Rubio para definir la fecha del encuentro entre Donald Trump y Gustavo Petro tras la llamada que sostuvieron este miércoles.

Daniel Palacios, precandidato presidencial y exministro del Interior, cuestionó en La Tarde de NTN24 duramente la estrategia del gobierno colombiano en cuanto a la visita de Delcy Rodríguez.

"Lo primero que debe pasar y que esperaríamos es que el gobierno colombiano se ponga del lado de la democracia y deje de defender al narcodictador Maduro", señaló Palacios.

Si esa reunión se va a dar, debe quedar claro que Colombia apoya el proceso de transición democrática en Venezuela”, agregó.

No obstante, fue enfático en afirmar que “esa no va a ser la agenda porque Gustavo Petro no tiene ninguna intención de confrontar al régimen venezolano y lo que terminará haciendo es dando un mensaje de solidaridad a Nicolás Maduro

El político advirtió, además, que "para que en Colombia haya paz necesitamos una Venezuela libre".

"Ha sido una constante defensa al narcodictador Nicolás Maduro. Tanto ha sido la defensa que lo ha llevado a dañar las relaciones históricas con Estados Unidos y llevarlas al borde del insulto", afirmó el precandidato.

El exministro expresó su preocupación de que Colombia termine "lavarle la cara a un régimen que es realmente criminal" y sostuvo que el deterioro de las relaciones con Washington se debe a que Petro "se le ha pasado insultando a Donald Trump".

