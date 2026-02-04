Dentro del chavismo "la purga se está dando": Maibort Petit en medio de versiones sobre la detención de Alex Saab

La politóloga venezolana y periodista de investigación Maibort Petit analizó, en el Informativo USA, las versiones sobre la que sería la detención del señalado testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab.

“El caso de Saab correspondía a un cargo de crimen organizado, relacionado con corrupción y lavado de dinero de 350 millones de dólares vinculados a los fondos de los programas sociales Clap. Esos delitos no pueden ser juzgados nuevamente, porque logró un perdón otorgado por el entonces presidente Joe Biden”, sostuvo Petit.

“En todo caso si fue arrestado, existe una serie de investigaciones donde Saab ha sido nombrado por su vínculo con Maduro, Cilia Flores y los hijos de Cilia Flores...La purga se está dando (dentro del chavismo)”, añadió.

Este miércoles, Saab, uno de los hombres de más confianza del dictador Nicolás Maduro, habría sido capturado a las 2:30 de la mañana en su residencia de Caracas, Venezuela.

La captura de Saab, confirmada por la agencia Reuters, se habría dado en un operativo conjunto entre fuerzas del régimen venezolano y miembros del Buró Federal de Investigaciones (FBI) presentes en la capital venezolana.

Bajo el actual panorama político en Venezuela, la relación entre Delcy Rodríguez (quien ejerce como jefe encargada del régimen) y Estados Unidos es de una tensa cooperación marcada por concesiones estratégicas.