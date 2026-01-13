Falcao García, un jugador de la ‘Vinotinto’ y más: así se mueve el mercado de fichajes del fútbol colombiano

Se aproxima el inicio de la Liga BetPlay Apertura 2025, y los 20 equipos de la competencia comienzan a armar sus nóminas de la mejor manera con la finalidad de ser protagonistas en el campeonato y alzarse con el gran título de mitad de año.

Dentro de los movimientos realizados por los diferentes clubes, los que más han llamado la atención han sido el regreso de Radamel Falcao García, quien ya se sumó a la plantilla de Millonarios, y Luis Fernando Muriel, quien se encuentra a mínimos detalles de ser oficializado por Junior de Barranquilla.

El Tigre regresa al fútbol colombiano, luego de una pausa de seis meses en la que se entrenó de manera individual. El atacante samario regresa a la escuadra al fútbol profesional con el anhelo de ser campeón con los “Embajadores” y de paso ganarse un lugar en la convocatoria de la selección Colombia que disputará la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

Por su parte, Muriel, ferviente hincha del Junior, llegará al conjunto barranquillero tras rescindir su contrato con el Orlando City, equipo de la MLS dueño de sus derechos deportivos y en el cual militó durante dos temporadas.

La vinculación de Luis Fernando Muriel a los “tiburones” se encuentra a mínimos detalles. Se espera que en los próximos días u horas se haga el anuncio oficial de su incorporación.

Entre tanto, América de Cali incorporó a jugador de la selección a su nómina; se trata del extremo de la Vinotinto, Darwin Machis, quien llega para aportarle al conjunto "Escarlata" en la zona ofensiva.

VEA TAMBIÉN La Selección Colombia lanza camiseta retro que rememora histórica participación en un Mundial: este es el precio o

Estos han sido de los movimientos más destacados del mercado de fichajes de la Liga BetPlay Apertura 2026, que dará inicio el próximo 16 de enero, competencia que en esta ocasión no tendrá fecha de clásicos, ni cuadrangulares; en su lugar se disputarán playoffs.

Así se mueve el mercado de fichajes de la Liga BetPlay Apertura 2026

Atlético Nacional

Altas: Kevin Cataño, Miltón Casco, Nicolás Rodríguez

Bajas: Joan Castro, Camilo Cándido, Facundo Batista, Billy Arce y Marino Hinestroza

América

Altas: Darwin Machís, Marlon Torres, Carlos Sierra, Jean Fernandes, Dany Rosero, Yeison Guzmán

Bajas: Luis Paz, Luis Ramos, Joel Graterol, Sebastián Navarro, Franco Leys, Santiago Silva, Jean Pestaña, Kener González, Manuel Caicedo, Éder Álvarez Balanta

Millonarios

Altas: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo, Rodrigo Ureña, Radamel Falcao García

Bajas: Bruno Sávio, Ramiro Brochero, Cristian Cañozales, Juan José Ramírez, Juan Pablo Vargas, Iván Arboleda, Helibelton Palacios, Juan Carvajal

Junior de Barranquilla

Altas: Jannenson Sarmiento, Jean Pestaña, Kevin Pérez

Bajas: José Cuenú, Javier Báez, Didier Moreno y José Enamodado

Santa Fe

Altas: Pablo Repetto (DT), Helibelton Palacios, Franco Fagúndez, Yerson Candelo, Luis Palacios, Nahuel Bustos

Bajas: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Harold Santiago Mosquera, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edwar López, Jeison Angulo, Juan Espitia, Juan Aristizábal

Independiente Medellín

Altas: Yony González, Salvador Ichazo, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, John Montaño, Didier Moreno, Enzo Larrosa

Bajas: Juan Arizala, Washington Aguerre, Yeferson Rodallega, Ménder García, Fainer Torijano, Jaime Alvarado, Jarlan Barrera

Deportes Tolima

Altas: Jan Carlos Angulo, Kelvin Flórez, Luis Sandoval, Edwar López

Bajas: Christopher Fiermarín, Kevin Pérez, Jáder Quiñones, Marlon Torres

Deportivo Cali

Altas: Juan Ignacio Dinneno, Pedro Gallese, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez, Emanuel Reynoso, Daniel Giraldo, Joan Sebastián Gómez

Bajas: Javier Reina, Rafael Bustamante, Fabián Castillo, Yeison Gordillo, Andrey Estupiñán

Once Caldas

Altas: Jaime Alvarado, Andrés Roa, Yeferson Rodallega

Bajas: Jerson Malagón, Santiago Cubides, Santiago Mera, Juan Camilo García, Juan Carlos Díaz, Mateo García, Alejandro García

Deportivo Pasto

Altas: Jonathan Risueño (DT), Diego Chávez, Wilson Morelo, Fainer Torijano, Mayer Gil, Matías Pisano, Andrey Estupiñán, Enrique Serje

Bajas: René Rosero (DT), Diego Martínez, Mauricio Castaño, Víctor Cabezas, Santiago Jiménez, Saleth Puello, Juan Franco, Luis Caicedo, Felipe Jaramillo, Juan Valencia, Kevin Rendón, Julián Quintero, David Camacho, Gonzalo Ritecco, Facundo Boné, Jefferson Rivas, Diego Castillo, Brayan Sánchez

Atlético Bucaramanga

Altas: Martín Rea, Brandon Caicedo

Bajas: Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga, Bayron Duarte, Diego Chávez, Óscar Castellanos, Carlos Henao, Jhon Vásquez

Deportivo Pereira

Altas: Arturo Reyes (DT), Fabio Delgado

Bajas: Carlos Darwin Quintero, Samy Merheg, Yuber Quiñones, José Moya, Jhon Largacha, Yesus Cabrera, Luis Felipe Mosquera, Kelvin Osorio, Adrián Estacio, Salvador Ichazo, Juan David Ríos, Juan Sebastián Quintero, Franklin Mosquera

Fortaleza FC

Altas: Sebastián Navarro, Adrián Parra

Bajas: Sebastián Valencia, Emilio Aristizábal, Ronaldo Pájaro, Andrés Ricaurte, Jordan García, Santiago Córdoba, Luis Escorcia, Cristian Mosquera, Kevin Salazar, Kelvin Flórez

Internacional de Bogotá

Altas: Ricardo Valiño (DT), Facundo Boné, Agustín Irazoque, Fabricio Sanguinetti, Johan Caballero, Kalazán Suárez, Hather Cuesta, Ruben Manjarrés, Emilio Gutiérrez, Wuilker Faríñez

Alianza FC

Altas: Éver Meza, Yeiner Londoño, Juan Viveros, Juan Arcila, Eduard Banguero

Bajas: Kalazán Suárez, Rubén Manjarrés, John García, Edwin Torres, Fabián Mosquera

Boyacá Chicó

Altas: Ítalo Montaño

Llaneros FC

Altas: Kelvin Osorio, Jhonier Blanco, Juan José Ramírez, Juan David Pertúz, Edwin Laszo, Alejandro Morales, Leider Riascos, Jhon Vásquez, Jimmy Medranda, Dennys Quintero, Kevin Caicedo

Bajas: Juan Carlos Angulo, Eli Mina, Kenner Valencia, Bryan Urueña, Anderson Mojica, Michael Rangel, Juan Peñaloza, Óscar Cabezas, Carlos Bogotá, Marlon García, Carlos Sierra, Julián Angulo, Howell Mena, Yeiler Góez

Águilas Doradas

Altas: Juan David Niño (DT), Bryan Urueña, Andrés Ricaurte, Iván Arboleda, Cristian Caicedo, Andrés Álvarez

Bajas: Jonathan Risueño (DT), Tomás Salazar, Delvin Alfonzo, Johan Caballero, Yony González

Cúcuta Deportivo

Altas: Federico Abadía, Sebastián Rodríguez, Leíder Berdugo, Jhon Quiñones y Luifer Fernández.

Bajas: Ramiro Sánchez, Sergio Román, Óscar Zuñiga, Julián Anaya, Henry Plazas y Amaury Torralvo, Juan Pablo Díaz, Bladimir Angulo, Jonathan Tapias y Cristian Álvarez, Cristian Díaz, Wilmar Cruz, Oswaldo Valencia, Michell Ramos, Andrés Carreño, Kevin Quejada y Matías Pisano.

Jaguares de Córdoba

Altas: Alexis Márquez (DT), Diego Martínez, Mauricio Castaño, Carlos Henao, Wilfrido de la Rosa, Santiago Cubides, Bladimir Ángulo, Carlos Ordoñez, Darwin López, Cristian Álvarez, Johan Hinestroza, Fabián Mosquera

Bajas: Álvaro Hernández (DT), Jhon Figueroa, Víctor Brid, Guillermo Gómez, Ronaldo Lora, Andrés Escobar, Didier Pino, Juan Camilo Roa, Daniel Padilla, Damir Céter, José Andrade, Juan Sebastián Herrera, Jerson Berrío, Yimmer Salas, Boris Palacios.