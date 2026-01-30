Desbanca a artista mexicano: Shakira rompe récord Guinness gracias a ‘Las Mujeres Ya No Lloran Tour’

La cantante colombiana Shakira rompió el récord mundial Guinness a la gira de música latina al recaudar 421.6 millones de dólares por su tour "Las Mujeres Ya No Lloran", con lo que desbancó al artista mexicano Luis Miguel.

De acuerdo con Billboard, la barranquillera vendió 3.3 millones de boletos en 86 espectáculos, superando las 2.9 millones de entradas por 409.5 millones de dólares que había conseguido el "Luis Miguel Tour 23-24".

La cantante obtuvo el récord desde su concierto en el Estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires el 11 de diciembre pasado, cuando ya había alcanzado los 410.3 millones de dólares en ingresos.

"Romper este récord es un nuevo hito para mí, considerando que hay tantos grandes artistas que históricamente han hecho giras en América Latina y España. Después de una carrera de 30 años, que requirió tanto esfuerzo y enfrentó tantos desafíos, vivir este momento increíble es algo increíble. Solo puedo estar agradecida por la lealtad y la pasión de mis fans, quienes dan sentido a todo lo que hago, y sin ellos nada de esto estaría sucediendo", expresó la cantante a Billboard.

Cabe señalar que la intérprete de ‘Antología’ también superó los ingresos del artista puertorriqueño Bad Bunny en 2022 cuando recaudó 314.1 millones de dólares, seguido de Karol G con 313.3 millones de dólares por 2.3 millones de boletos en su gira "Mañana Será Bonito" de 2023 - 2024.

Shakira, reconocida por Billboard como la mejor artista pop latina de todos los tiempos, está a punto de concluir su gira con un show en Abu Dhabi el 4 de abril, después de un último concierto en Ciudad de México el 27 de febrero.

La gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" es la más exitosa de Shakira, con 4.9 millones de entradas vendidas en 206 shows, según datos de la industria musical.