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Kate Middleton

Kate Middleton habla sobre su proceso de recuperación tras ser diagnosticada con cáncer: "es algo de lo que tengo que ser mucho más consciente ahora"

marzo 13, 2026
Por: Diana Pérez
Kate Middleton | Foto: AFP
Kate Middleton | Foto: AFP
En marzo de 2022, Kate Middleton, la princesa de Gales, conmocionó a mundo entero al anunciar por medio de un video, que se volvió viral en redes sociales, que padecía cáncer.

La princesa de Gales, Kate Middleton, dio recientemente unas declaraciones sobre su proceso de recuperación tras su diagnostico de cáncer, el cual le fue dado hace dos años.

En su reciente aparición en una cervecería muy conocida en Londres llamada 'Bermondsey Beer Mile' junto esposo el príncipe William, Middleton que cambió su relación con el alcohol tras ser diagnosticada con cáncer.

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Kate reveló durante su visita, tras rechazar una cerveza, que "desde que me diagnosticaron la enfermedad, no bebo mucho alcohol".

La princesa de Gales explicó que "es algo de lo que tengo que ser mucho más consciente ahora".

No es la primera vez que un miembro de la familia real británica habla sobre el diagnostico de la princesa, una noticia que conmocionó a todo el mundo en su momento.

En noviembre de 2025, el príncipe William reveló cómo fue el momento en el que les contó a sus hijos sobre el cáncer de su madre.

Durante una entrevista, el heredero a la corona británica aseguró que él y la princesa de Gales prefirieron ser lo más abiertos posible al responder las “preguntas difíciles” de sus tres hijos frente al diagnóstico oncológico de su madre, que fue conocido el año anterior.

Fue durante su paso por Brasil y en televisión local donde el miembro de la familia real británica se refirió al suceso y contó que él y Kate decidieron ser honestos al hablar con el príncipe George, de 12 años; la princesa Charlotte, de 10; y el príncipe Louis, de siete.

“Cada familia atraviesa momentos difíciles y enfrenta desafíos en conjunto. La forma en que se afrontan esas situaciones marca la diferencia”, comentó.

Y añadió: “Decidimos contarles todo a nuestros hijos, tanto las buenas noticias como las malas. Les explicamos por qué ocurren ciertas cosas y por qué pueden sentirse tristes”.

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En marzo de 2022, Kate Middleton, la princesa de Gales, conmocionó a mundo entero al anunciar por medio de un video, que se volvió viral en redes sociales, que padecía cáncer.

“Han sido unos meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico”, comienza el mensaje que fue publicado en las redes sociales oficiales de los príncipes.

"En enero me sometí a una cirugía abdominal en Londres y al tiempo se dijo que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa, sin embargo, unas pruebas después de la operación encontraron que el cáncer ha estado presente", agregó.

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