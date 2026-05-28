Cohete de Blue Origin explota en plataforma de Cabo Cañaveral, Florida: imágenes impactantes de la conflagración

El cohete New Glenn de Blue Origin explotó este jueves mientras se encontraba en la plataforma de lanzamiento durante una prueba en Cabo Cañaveral, Florida.

"Experimentamos una anomalía durante la prueba de encendido de hoy", dijo la empresa en un breve comunicado publicado en X, y agregó que "todo el personal ha sido localizado".

Un video del incidente muestra humo saliendo de la parte inferior del cohete antes de quedar envuelto por completo en una enorme bola de fuego.

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El congresista de Florida Mike Haridopolos, cuyo distrito incluye Cabo Cañaveral, afirmó en un comunicado en X que ha estado en contacto con el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

"Estoy agradecido de que no se hayan reportado heridos y agradecido por los servicios de emergencia, ingenieros y equipos de lanzamiento que actuaron con rapidez", dijo Haridopolos.

La explosión es el último revés para la empresa de exploración espacial propiedad del multimillonario Jeff Bezos.

El mes pasado, su cohete New Glenn fracasó en una misión para colocar un satélite de comunicaciones en la órbita correcta, lo que dio lugar a una investigación.

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En redes sociales han circulado impactantes imágenes de la explosión del cohete justo antes de su despegue.

Allí se observa una gran nube de fuego que posteriormente provoca una fuerte explosión.