En video: impactante meteorito de color inusual cae cerca de un volcán en plena erupción

De manera inesperada, en la noche del lunes, una cámara estaba grabando la erupción del volcán Mayon, en Filipinas, y como sorpresa captó el paso de un impresionante meteorito.

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El video dejó impactantes imágenes que muestra cómo el objeto espacial con un llamativo color cruza las laderas septentrionales del volcán en plena actividad eruptiva.

Con la combinación de dos fenómenos naturales, en el aterrizaje del meteorito se ve un color celeste verdoso que con rapidez pasa por detrás del volcán; en cámara se registra cómo su destello ilumina la zona, ofreciendo un espectáculo visual.

La piedra espacial no chocó con nada, ya que, poco a poco se fue desintegrando, evitando caer sobre las laderas del Mayon como se temió al principio, ya que, podría ocasionar un desastre geológico masivo ante un eventual choque entre el meteorito y el volcán.

Impactos y consecuencias

El desenlace exacto de estos eventos depende del tamaño, trayectoria y la cercanía del meteorito con el cráter, los portales Quora y Prevention lo explican así:

Paso cercano: Si un meteorito surca los cielos sobre un volcán es un fenómeno deslumbrante que no altera la actividad volcánica, gracias a que se desintegra en la atmósfera, liberando energía y ondas sin generar daños mayores.

Impacto de un meteorito pequeño: La colisión genera un cráter meteórico, un terremoto local y una onda expansiva. El choque repentino puede alterar la presión subterránea y desencadena una erupción violenta liberando ceniza y gases tóxicos.

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Impacto de un asteroide gigante: Un meteorito de gran masa destruye el cono volcánico, vaporiza la roca fundida y provoca una erupción colosal inmediata, liberando masivas de dióxido de azufre y cenizas, lo que provoca una lluvia ácida y altera el clima.

La posibilidad de que ocurra un episodio de esos es “extremadamente baja”, ya que la mayoría de las piedras que caen en la Tierra son pequeñas y se desintegran en la atmósfera, de acuerdo con los datos de la Organización Panamericana de la Salud.