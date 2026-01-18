NTN24
Domingo, 18 de enero de 2026
Domingo, 18 de enero de 2026
Régimen venezolano

Régimen venezolano crea cuenta en X casi idéntica al perfil de respuesta rápida de la Casa Blanca

enero 18, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Delcy Rodríguez y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Algunos miembros del régimen venezolano han reactivado sus cuentas en X pese a que la red social se encuentra restringida en el país.

El régimen venezolano en cabeza de Delcy Rodríguez se encuentra bajo presión de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

En los últimos días se han anunciado varios cambios derivados de la incesante presión de la administración de Donald Trump con el objetivo de que haya prontamente una transición democrática en el país sin la dictadura chavista.

En medio de la vigilancia de Estados Unidos sobre el régimen venezolano, en los últimos días varias figuras de la dictadura, entre ellos Delcy y Jorge Rodríguez, y Diosdado Cabello reabrieron sus cuentas en la red social X, pese a que la plataforma se encuentra restringida en ese país para limitar el derecho de libre expresión.

o

En las últimas horas, el régimen venezolano creó una cuenta en X, que es casi idéntica al perfil de respuesta rápida de la Casa Blanca.

Los colores y hasta el mismo nombre son muy parecidos al perfil de Rapid Response de la administración de Donald Trump.

o

Los usuarios en redes sociales apuntaron contra el régimen por copiar con su cuenta 'Miraflores Al Momento' la presencia del gobierno estadounidense en redes sociales y la plataforma X dirigida por Elon Musk, aliado de Donald Trump.

Temas relacionados:

Régimen venezolano

Delcy Rodríguez

Régimen de Maduro

Casa Blanca

Cae Maduro en Venezuela

Diosdado Cabello

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Está obligada a facilitar la transición, si no cumplen con su parte, esa estructura criminal enfrentará las consecuencias”: Pedro Urruchurtu explica lo que hay detrás de las conversaciones entre Delcy Rodríguez y Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Era el momento preciso para sacar al régimen, simplemente quitar a Maduro no acababa al régimen”: Exasesor de seguridad de Trump

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Lo que se sabe del encuentro entre el director de la CIA y Delcy Rodríguez en Caracas mientras María Corina Machado se reunía con Donald Trump en la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Analista sobre un futuro democrático en Venezuela: "necesita un proceso constituyente realista"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Ya la transición comenzó. El principal responsable de la dictadura se encuentra tras las rejas": Rodrigo Diamanti sobre situación en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Familiares de presos políticos | Foto AFP
Presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos piden a EE. UU. crear una comisión internacional para supervisar excarcelaciones en Venezuela

Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Donald Trump

¿Ha habido un cambio en Venezuela en la última semana como lo afirma el presidente Donald Trump?

Manifestantes piden libertad de presos políticos en Venezuela - Foto EFE
Represión en Venezuela

"No hay forma alguna de que podamos avanzar a la pacificación del país mientras existan rehenes y secuestrados políticos en Venezuela": dirigente nacional de Vente Venezuela

María Corina Machado, líder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

"María Corina Machado elevó la voz de todos los presos políticos venezolanos en la reunión con el presidente Trump": José Rodríguez Araña, exprisionero político del régimen venezolano

Maduro y su esposa son trasladados a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Crisis en Venezuela

"Ya la transición comenzó. El principal responsable de la dictadura se encuentra tras las rejas": Rodrigo Diamanti sobre situación en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
La exvicepresidente Marta Lucía Ramírez. (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

"Esperamos que Estados Unidos sepa que estadía de Delcy es de corto plazo": Marta Lucía Ramírez habla de la transición en Venezuela

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
Excarcelaciones

"Este día reconoce lo que siempre supimos: que la injusticia no va a ser eterna": María Corina Machado en mensaje a familiares de excarcelados en Venezuela

Danny Ocean y Nacho, artistas venezolanos que salieron con la gente tras la captur de Maduro
Cae Maduro en Venezuela

Danny Ocean y Nacho no ocultaron su emoción y se unieron a los venezolanos en las calles que celebraron la captura de Maduro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
La exvicepresidente Marta Lucía Ramírez. (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

"Esperamos que Estados Unidos sepa que estadía de Delcy es de corto plazo": Marta Lucía Ramírez habla de la transición en Venezuela

Peaje - Foto de referencia Pexels
Economía

Costo de los peajes aumenta desde este viernes 16 de enero: así quedaron las nuevas tarifas en 2026

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
Excarcelaciones

"Este día reconoce lo que siempre supimos: que la injusticia no va a ser eterna": María Corina Machado en mensaje a familiares de excarcelados en Venezuela

Danny Ocean y Nacho, artistas venezolanos que salieron con la gente tras la captur de Maduro
Cae Maduro en Venezuela

Danny Ocean y Nacho no ocultaron su emoción y se unieron a los venezolanos en las calles que celebraron la captura de Maduro

Bizarrap y J Balvin - Foto tomada de Intagram @bizarrap
J Balvin

Con unos tintes de vallenato: así suena la nueva canción de J Balvin y Bizarrap que sorprendió a sus propios seguidores

Marco Rubio y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. anuncia envío de ayuda humanitaria a Cuba y garantiza que llegará “directamente al pueblo cubano, sin interferencias o desviaciones del régimen ilegítimo”

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Donald Trump

Trump firma decreto para proteger los ingresos vinculados a la venta de petróleo venezolano depositados en EE. UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre