Régimen venezolano crea cuenta en X casi idéntica al perfil de respuesta rápida de la Casa Blanca

El régimen venezolano en cabeza de Delcy Rodríguez se encuentra bajo presión de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

En los últimos días se han anunciado varios cambios derivados de la incesante presión de la administración de Donald Trump con el objetivo de que haya prontamente una transición democrática en el país sin la dictadura chavista.

En medio de la vigilancia de Estados Unidos sobre el régimen venezolano, en los últimos días varias figuras de la dictadura, entre ellos Delcy y Jorge Rodríguez, y Diosdado Cabello reabrieron sus cuentas en la red social X, pese a que la plataforma se encuentra restringida en ese país para limitar el derecho de libre expresión.

VEA TAMBIÉN La DEA estaría detrás de Delcy Rodríguez desde 2018 como "objetivo prioritario", según registros obtenidos por la agencia AP o

En las últimas horas, el régimen venezolano creó una cuenta en X, que es casi idéntica al perfil de respuesta rápida de la Casa Blanca.

Los colores y hasta el mismo nombre son muy parecidos al perfil de Rapid Response de la administración de Donald Trump.

Los usuarios en redes sociales apuntaron contra el régimen por copiar con su cuenta 'Miraflores Al Momento' la presencia del gobierno estadounidense en redes sociales y la plataforma X dirigida por Elon Musk, aliado de Donald Trump.