NTN24
Martes, 26 de mayo de 2026
Martes, 26 de mayo de 2026
Enfermedades

Novedosa iniciativa diseñada para personas con enfermedades crónicas busca prevenir el avance de su condición y mejorar su calidad de vida

mayo 26, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Actividad física - Foto Canva de referencia
Actividad física - Foto Canva de referencia
Existen, además, algunas prácticas sencillas que marcan la diferencia en el control de enfermedades crónicas.

El Programa 'Yo me Cuido' es una iniciativa diseñada para personas con enfermedades crónicas que ofrece una ruta integral en salud.

Se trata de una propuesta que articula el cuidado físico, mental y emocional mediante clases dirigidas, talleres de alimentación y autocuidado, así como contenidos prácticos orientados a prevenir el avance de la condición y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

o

La iniciativa, cabe resaltar, es desarrollada por la reconocida entidad colombiana de protección social integral Compensar como parte de un fortalecimiento de sus estrategias de acompañamiento.

Actualmente, el programa tiene identificadas 167.957 personas dentro de su población objetivo. De este total, se ha logrado comunicación efectiva con 36.652 adultos clasificados en bajo riesgo, 17.596 en alto riesgo y 81.240 personas mayores, según cifras reveladas por la compañía en un comunicado.

'Yo me cuido' se promueve en un momento en el que las enfermedades crónicas representan un desafío importante en materia de salud pública.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, estas condiciones son la principal causa de muerte en la Región de las Américas y se relacionan con el 65% de todos los fallecimientos.

El control de las enfermedades crónicas, según expertos, va más allá de la prescripción de medicamentos, pues las evidencias muestran que los resultados se sostienen cuando el paciente entiende su enfermedad, "mantiene la adherencia al tratamiento y cuenta con seguimiento periódico".

Suspender la medicación ante una aparente mejoría, modificar dosis sin orientación profesional o buscar soluciones rápidas puede generar retrocesos y aumentar el riesgo de complicaciones, por lo que el autocuidado, dicen los profesionales, es determinante.

"El control de una enfermedad crónica se logra mediante decisiones sostenidas en el tiempo, no con acciones aisladas. Con frecuencia, algunos pacientes descuidan factores clave como el sueño, el manejo del estrés y la salud emocional, que son determinantes metabólicos reales y fundamentales para mantener la estabilidad clínica", explica Juan Sebastián Tibabocha, médico especialista en medicina alternativa de Compensar, citado en el comunicado.

La vinculación al programa se realiza por medio de la invitación del profesional de salud durante la consulta o a través de los talleres de Atención Específica Integral (AEI), lo que permite un acompañamiento acorde a las necesidades de cada persona.

"Los servicios más utilizados han sido acondicionamiento físico y spa, lo que refleja el interés de los usuarios por complementar su salud con estrategias de bienestar", expuso Tibabocha.

A mediano y largo plazo el programa busca escalar a un modelo de plataforma de servicios que permita ofrecer una solución integral en salud y bienestar con mejores resultados clínicos para los usuarios.

o

En suma, el control de las enfermedades crónicas se fortalece con una cultura de prevención, responsabilidad compartida y cuidado sostenido en el tiempo, mientras las decisiones cotidianas alrededor de la salud se convierten en un factor decisivo para mantener la estabilidad y mejorar la calidad de vida.

Estas son algunas prácticas sencillas que marcan la diferencia en el control de enfermedades crónicas, según el programa:

  • Comprender la enfermedad y reconocer señales de alerta para asumir un rol activo en el cuidado propio.
  • Mantener controles médicos periódicos, contemplando valoraciones de salud mental.
  • Caminar entre 20 y 30 minutos al día, integrando esta actividad a los trayectos habituales.
  • Reducir el tiempo frente a pantallas y priorizar un descanso reparador.
  • Disminuir progresivamente el consumo de alimentos ultraprocesados e incrementar el de frutas y verduras.
  • Mantener una hidratación adecuada durante el día.
  • Incorporar pausas de respiración consciente y fortalecer las conexiones sociales.

Temas relacionados:

Enfermedades

Medicinas

Iniciativa

Programa

Expertos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El principal factor de perturbación es el presidente": advertencias sobre escenario de violencia política en el que Colombia elige un nuevo gobierno

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se cosieron la boca como medida de presión": esposa de capitán y preso político venezolano Juan Luis Gutiérrez

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El senador Juan Fernando Espinal dice que "se presume que hay un pacto del fusil para beneficiar a Cepeda" en las elecciones presidenciales de Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

EE. UU. prepara nueva investigación penal contra Maduro según CBS News: estos serían los nuevos cargos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Irán: Lo que deja la "lluvia negra" de la guerra

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Salud

Ver más
Crucero MV Hondius en el que se detectó el hantavirus. (EFE)
OMS

La OMS rastrea a 23 personas que desembarcaron hace dos semanas de crucero en el que se detectó el hantavirus y busca a unos 80 pasajeros de un vuelo

Marco Rubio - AFP
OMS

Rubio se va contra la OMS y señala que "reaccionó un poco tarde" al brote de ébola que tiene las alertas encendidas

Una ambulancia que transportaba a uno de los tres pasajeros sospechosos de tener hantavirus. (EFE)
hantavirus

Experto explica de qué depende que el hantavirus sea un riesgo de consideración para los seres humanos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba, Brasil e Irán fracasan en grande en tensa Cumbre de los BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El morbo de la corrupción en las Américas

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto: AFP
Alerta

EE. UU. lanza advertencia de viaje para varias zonas de Colombia en medio de la ola de violencia: "delincuencia, el terrorismo, los disturbios civiles, los secuestros y los desastres naturales"

Delcy Rodríguez sobre la disputa de Esequibo con Guyana - Foto: AFP
Venezuela

El régimen de Venezuela dice ante Corte Internacional de Justicia que solo está dispuesto a negociar el territorio de Esequibo con Guyana bajo el “Acuerdo de Ginebra 1966”

Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia / FOTO: EFE
Elecciones en Colombia

¿Juan Daniel Oviedo ha suavizado a Paloma Valencia? Esto respondió la fórmula vicepresidencial

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel (AFP)
Cuba

Experto revela los tres puntos débiles del régimen cubano en medio de rumores de un posible operativo de EE. UU. en la isla

Fútbol italiano - Foto: EFE
Fútbol italiano

Equipo histórico de Europa sorprende al anunciar el cambio de su escudo: así quedó el nuevo diseño

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, junto Kylian Mbappé - Foto: EFE
Real Madrid

Duras palabras de Mbappé contra entrenador del Real Madrid por no ponerlo de titular en último partido de liga: Arbeloa respondió

Hundimiento de ciudad latinoamericana | Foto NASA
Satélites

La NASA mide en tiempo real el hundimiento de una gran ciudad: esto revelan los datos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre