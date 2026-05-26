Novedosa iniciativa diseñada para personas con enfermedades crónicas busca prevenir el avance de su condición y mejorar su calidad de vida

El Programa 'Yo me Cuido' es una iniciativa diseñada para personas con enfermedades crónicas que ofrece una ruta integral en salud.

Se trata de una propuesta que articula el cuidado físico, mental y emocional mediante clases dirigidas, talleres de alimentación y autocuidado, así como contenidos prácticos orientados a prevenir el avance de la condición y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

La iniciativa, cabe resaltar, es desarrollada por la reconocida entidad colombiana de protección social integral Compensar como parte de un fortalecimiento de sus estrategias de acompañamiento.

Actualmente, el programa tiene identificadas 167.957 personas dentro de su población objetivo. De este total, se ha logrado comunicación efectiva con 36.652 adultos clasificados en bajo riesgo, 17.596 en alto riesgo y 81.240 personas mayores, según cifras reveladas por la compañía en un comunicado.

'Yo me cuido' se promueve en un momento en el que las enfermedades crónicas representan un desafío importante en materia de salud pública.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, estas condiciones son la principal causa de muerte en la Región de las Américas y se relacionan con el 65% de todos los fallecimientos.

El control de las enfermedades crónicas, según expertos, va más allá de la prescripción de medicamentos, pues las evidencias muestran que los resultados se sostienen cuando el paciente entiende su enfermedad, "mantiene la adherencia al tratamiento y cuenta con seguimiento periódico".

Suspender la medicación ante una aparente mejoría, modificar dosis sin orientación profesional o buscar soluciones rápidas puede generar retrocesos y aumentar el riesgo de complicaciones, por lo que el autocuidado, dicen los profesionales, es determinante.

"El control de una enfermedad crónica se logra mediante decisiones sostenidas en el tiempo, no con acciones aisladas. Con frecuencia, algunos pacientes descuidan factores clave como el sueño, el manejo del estrés y la salud emocional, que son determinantes metabólicos reales y fundamentales para mantener la estabilidad clínica", explica Juan Sebastián Tibabocha, médico especialista en medicina alternativa de Compensar, citado en el comunicado.

La vinculación al programa se realiza por medio de la invitación del profesional de salud durante la consulta o a través de los talleres de Atención Específica Integral (AEI), lo que permite un acompañamiento acorde a las necesidades de cada persona.

"Los servicios más utilizados han sido acondicionamiento físico y spa, lo que refleja el interés de los usuarios por complementar su salud con estrategias de bienestar", expuso Tibabocha.

A mediano y largo plazo el programa busca escalar a un modelo de plataforma de servicios que permita ofrecer una solución integral en salud y bienestar con mejores resultados clínicos para los usuarios.

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En suma, el control de las enfermedades crónicas se fortalece con una cultura de prevención, responsabilidad compartida y cuidado sostenido en el tiempo, mientras las decisiones cotidianas alrededor de la salud se convierten en un factor decisivo para mantener la estabilidad y mejorar la calidad de vida.

Estas son algunas prácticas sencillas que marcan la diferencia en el control de enfermedades crónicas, según el programa: