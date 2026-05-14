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Jueves, 14 de mayo de 2026
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Régimen cubano

La CIA revela imágenes del encuentro con altos cargos de la dictadura cubana en La Habana

mayo 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: CIA
Foto: CIA
Las autoridades de la tiranía cubana señalaron que el encuentro tuvo lugar "en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales".

Este jueves, en un hecho sin precedentes, una delegación de Estados Unidos, liderada por el director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió en La Habana con funcionarios del Ministerio del Interior del régimen cubano.

"A partir de la solicitud presentada por el gobierno de Estados Unidos de que se recibiera en La Habana una delegación presidida por el director de la CIA, John Ratcliffe, la Dirección de la Revolución aprobó la realización de esta visita", precisó la dictadura en el comunicado.

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Las autoridades de la tiranía cubana señalaron que el encuentro tuvo lugar "en un contexto caracterizado por la complejidad de las relaciones bilaterales", mientras ambos países mantienen conversaciones "como parte de los esfuerzos" para resolver sus diferencias.

En un tono más diplomático y sin revelar detalles, la Agencia Central de Inteligencia se pronunció horas después:

"A partir de la solicitud presentada por el gobierno de EE.UU. de que se recibiera en La Habana una delegación presidida por el director de la CIA, John Ratcliffe, la Dirección de la Revolución aprobó la realización de esta visita".

Asimismo, el organismo del Gobierno de Estados Unidos reveló las primeras fotografías del encuentro que se da en medio de la máxima presión hacia los líderes del régimen.

"Habana, Cuba", dice la publicación compartida en redes sociales.

En las fotografías se ve Ratcliffe y otros miembros de la delegación que fueron censurados para mantener sus identidades en secreto.

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