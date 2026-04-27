“El caso depende de una sola línea roja, la naturaleza de los fondos”: Antonio De La Cruz sobre la financiación de la defensa de Maduro

Frente al caso de Nicolás Maduro, los Estados Unidos han tomado la decisión de flexibilizar sus sanciones al régimen venezolano con dinero del Estado para que financie la defensa legal de Nicolás Maduro, quien es acusado en territorio norteamericano de narcoterrorismo.

La medida habría sido tomada en medio de una presión legal por parte del Tribunal, el cual advirtió que el bloqueo de los recursos estaría violando el derecho a la defensa del acusado, situación que podría poner el proceso “en situación de riesgo”.

Ante esta decisión, el programa La Tarde NTN24 habló con el analista político Antonio de la Cruz, quien señaló que se “eligió salvar el caso porque consideraron que no podían poner en riesgo una apelación del abogado defensor, comprometer el caso de Maduro”.

"La OFAC logra demostrar que la licencia no dice que el pago sea legal; lo que está autorizando es que pueda usar fondos que están en Estados Unidos para el pago de ello. Y dice algo mucho más riesgoso: puede pagar sin violar sanciones estadounidenses, nada más. Pero Washington abre la puerta, pero deja la trampa”, agregó.

Para el analista político es claro que la nación norteamericana permitió el pago de la defensa de Maduro, pero “Venezuela podría considerarlo un delito”, ya que infringiría sanciones internas, ya que podría haber una malversación de dineros teniendo en cuenta que no se estaría haciendo una defensa personal y no una defensa institucional.

En ese sentido, dejo claro que “el caso depende de una sola línea roja, la naturaleza de los fondos, ya que la OFAC no protege el origen de los fondos, solo que se muevan”.

Aunque la financiación de Maduro se pagaría con fondos lícitos adquiridos por Venezuela durante este 2026, Antonio de la Cruz dejó claro que “la legislación venezolana no autoriza a Delcy a usar fondos”.

“A Delcy no le conviene que salga Maduro de la cárcel, porque si Maduro sale de la cárcel, regresa a ser presidente de Venezuela porque nunca declararon la ausencia”, añadió.

Hasta el momento, el régimen no se ha pronunciado respecto a la decisión del tribunal de los Estados Unidos; ante esto, Antonio de la Cruz enfatizó que deben estar analizando la situación, teniendo en cuenta que esto podría representar una malversación de recursos.