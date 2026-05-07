Experto explica los detalles de la conversación entre Trump y Lula: ¿cuáles son las implicaciones?

Darío Pignotti, corresponsal de la agencia de noticias italiana ANSA y analista político, explicó en La Tarde de NTN24 los detalles de la conversación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Pignotti aseguró en primer lugar que, aunque en Brasil se temía que ocurriera algo similar a lo que pasó con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, "que Trump se permitiera algún desaire", lo que pasó fue "distinto", pues considera que se selló una relación que años atrás se creía improbable.

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"Cito una expresión de Lula, casi en clave de bolero, cuando hoy dijo que entre él y Trump surgió un amor a primera vista. Un amor a primera vista que, de acuerdo con la revisión de Lula, habría aflorado, como recordarán bien, en septiembre del año pasado, cuando ellos por primera vez se vieron", dijo Pignotti.

El analista hizo referencia al corto encuentro que sostuvieron Trump y Lula previamente en septiembre. "Fue un encuentro que duró exactamente 29 segundos y selló lo que sería el deshielo de esta, hasta entonces, relación tensa entre Lula y Trump", mencionó.

"Para seguir con expresiones llenas de comillas, en aquel momento Trump dijo que surgió una 'química' entre Lula y él. Para resumirlo, dos líderes ubicados en las antípodas ideológicas uno del otro que al parecer sintonizan en sus vínculos o en su diplomacia presidencial", agregó el analista.

Las implicaciones de la conversación, además de posiblemente significar un intento por recomponer una relación marcada por tensiones políticas y comerciales, pueden tener efecto también en las próximas elecciones presidenciales de Brasil programadas para el 4 de octubre.

"Estamos ante una cuestión que toca a lo que le importa a Lula de cara a su política externa y a su visión geopolítica del narcotráfico, y también a esta puja, una puja muy disputada porque las encuestas los dan cabeza a cabeza, inclusive con un leve margen de victoria para Flávio Bolsonaro", explicó Pignotti.

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El analista anticipó además que la charla diplomática entre ambos mandatarios constituye un tema que "ya comenzó a estar al día de hoy en el centro del debate electoral".