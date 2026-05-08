"Nos dispararon": Trump, tras ataques a destructores de Estados Unidos, advierte que "resplandor" podría verse en Irán

El presidente Donald Trump amenazó con represalias violentas contra Irán si el régimen no firma rápidamente un acuerdo, luego de que tres destructores norteamericanos fueran atacados en el estrecho de Ormuz.

"Solo tendrán que ver un gran resplandor saliendo de Irán, y más les vale firmar el acuerdo rápido", declaró el mandatario.

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El Comando Central de Estados Unidos difundió imágenes de cómo sus fuerzas inutilizaron dos petroleros de bandera iraní que desafiaban el bloqueo naval, con impactos directos en sus motores.

"Las fuerzas estadounidenses en Oriente Medio siguen comprometidas con la aplicación total del bloqueo a los buques que entran o salen de Irán", informó el Comando en un comunicado oficial.

Los ataques contra los destructores ocurrieron mientras transitaban hacia el golfo de Omán. En respuesta, el ejército de Estados Unidos destruyó bases de lanzamiento de misiles y drones, así como centros de inteligencia del régimen.

"Nos estaban disparando, así que les devolvimos el fuego, y nuestra potencia de fuego era muchísimo mayor que la suya", explicó Trump.