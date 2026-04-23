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Jueves, 23 de abril de 2026
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Medio Oriente

Así son las operaciones de vuelo en el día y en la noche a bordo del portaaviones más grande del mundo

abril 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Operaciones de Estados Unidos a bordo del portaviones más grande del mundo - Comando Central
Operaciones de Estados Unidos a bordo del portaviones más grande del mundo - Comando Central
El Comando Central de EE. UU. publicó una serie de imágenes en la plataforma X, revelando cómo son las operaciones en el USS Gerald R. Ford.

Estados Unidos mantiene una importante presencia militar en Medio Oriente, donde a finales de febrero lanzó la Operación Furia Épica contra el régimen de Irán.

Para llevar a cabo el ataque, Washington desplegó un enorme poderío militar en la región, que incluía buques de guerra, aviones de combate y aeronaves de reabastecimiento.

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Entre los activos desplegados se encuentra el USS Gerald R. Ford, el portaviones más grande del mundo, que actualmente se encuentra en el Mar Rojo apoyando las operaciones.

Recientemente, el Comando Central publicó una serie de imágenes en la plataforma X, revelando cómo son las operaciones de vuelo de día y de noche a bordo del portaaviones más grande del planeta.

“Las operaciones de vuelo día y noche continúan a bordo del portaaviones más grande del mundo, USS Gerald R. Ford (CVN 78)”, detalló.

Además, agregó que el Grupo de Ataque del Portaaviones Ford continúa operando en el Mar Rojo, apoyando la seguridad marítima en la 5ª Flota de EE.UU.

La publicación estuvo acompañada de una serie de imágenes de aeronaves a bordo despegando y aterrizando, como parte de sus labores militares en la zona.

Las Fuerzas Militares de Estados Unidos indicaron que el portaviones USS Abraham Lincoln también realiza operaciones de bloqueo en el mar Arábigo.

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El pasado 28 de febrero, Estados Unidos lanzó la Operación Furia Épica apoyado por Israel contra la amenaza existente del régimen iraní, matando al líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, lo que desencadenó una escalada del conflicto en Medio Oriente.

En cuanto al cese el fuego que está en vigor desde el 8 de abril, el presidente norteamericano Donald Trump anunció el miércoles una prolongación de la tregua con el régimen.

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