Difunden imágenes de un supuesto video inédito de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas especiales de EE. UU. el pasado 3 de enero

Cuatro meses después de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro en una operación de Estados Unidos en Caracas, se conocieron algunas imágenes que muestran cómo habría sido la ejecución de la operación Resolución Absoluta para la extracción del jefe chavista y su esposa, Cilia Flores.

Aunque muchos han sido los videos de ese día que algunos ciudadanos grabaron y divulgaron en las redes sociales, recientemente se conoció lo que sería una grabación de una mujer aparentemente asustada por la presencia de varios helicópteros sobrevolando los cielos de Venezuela durante la madrugada del 3 de enero, fecha en la que se llevó a cabo la operación.

En el video en cuestión, compartido por cuentas verificadas, se escucha la voz de una mujer, quien al notar la presencia de las aeronaves lanzó oraciones y pidió a Dios protección. “Esto es a esta hora aquí en Venezuela, las 4 en punto de la madrugada”, se escucha decir a la susodicha en la grabación, al tiempo que helicópteros volaban sobre su cabeza.

Se trataría de una grabación divulgada con anterioridad y que deja en evidencia el poderío de las fuerzas especiales de Estados Unidos para capturar a Maduro, quien ese día fue llevado al buque "USS Iwo Jima".

Tras horas de la operación, el presidente Donald Trump confirmó su arresto y publicó una foto del dictador a bordo del buque, el cual se encontraba desplegado junto a una enorme fuerza naval en el Caribe desde unos meses atrás en una operación antidrogas.

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Tanto Maduro como Flores fueron trasladados a Nueva York para enfrentar a la justicia de ese país por narcoterrorismo y otros delitos.

Ambos acudieron a una primera audiencia el 5 de enero. En ese entonces, el dictador venezolano se declaró "prisionero de guerra" y "no culpable" de los cargos de narcotráfico en su contra.

Además de los cargos de conspiración por "narcoterrorismo", Maduro también enfrenta acusaciones de conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de dichas armas.