"La dictadura en Venezuela no ha terminado, simplemente cambió de cara": activista denuncia que Delcy "debe ser tan dictadora como lo fue Maduro o como lo fue Chávez"

Adriana Medina, activista y defensora de los derechos humanos, denunció en La Mañana de NTN24 que, pese a que Nicolás Maduro fue capturado por parte de Estados Unidos en enero, el régimen continúa atentando contra los derechos humanos ahora bajo el mando de Delcy Rodríguez.

"Se sigue pidiendo, se sigue exigiendo que se cumpla con los derechos humanos, pero seguimos en lo mismo, la dictadura sigue en pie en Venezuela. Por mucho que la gente piense que la dictadura terminó, la dictadura en Venezuela no ha terminado, simplemente cambió de cara", precisó Medina.

VEA TAMBIÉN "La ley de amnistía es una suerte de propaganda que no cumplió con ninguno de los objetivos": Zair Mundaray sobre el fin de esta ley anunciado por Delcy Rodríguez o

Las declaraciones de Medina se dieron a propósito de la situación que viven actualmente los presos políticos del régimen venezolano. Las cifras más recientes de la ONG Foro Penal indican que aún faltan por salir al menos 472 personas injustamente detenidas, entre ellas una menor de edad y 186 militares.

Alexandra del Valle Pinto, por ejemplo, fue detenida arbitrariamente hace 4 años, desde el 23 de abril del 2022 en Maracay, Estado Aragua, y, siendo inocente, cumplió 1400 días de injusticias y de violaciones a sus derechos humanos, aseveró Medina.

"La situación de Alexandra es grave, como la de la gran mayoría de los presos políticos que están en este momento en Venezuela, debido a que las condiciones son inhumanas con cargos que se le imputan que son completamente incoherentes", expuso Medina, quien aseguró que a del Valle "no le dan la opción" de la Ley de Amnistía.

Delcy Rodríguez, según la activista, "debe ser tan dictadora como lo fue Maduro, como lo fue Chávez". "Siguen vulnerando los derechos humanos de todos los venezolanos cada día, a pesar de todo lo que se hace, a pesar de las investigaciones de los organismos internacionales, a pesar de todo, seguimos en lo mismo. Tenemos más de 20 años en lo mismo, luchando por los derechos", lamentó.