NTN24
Viernes, 24 de abril de 2026
Viernes, 24 de abril de 2026
Régimen venezolano

"La dictadura en Venezuela no ha terminado, simplemente cambió de cara": activista denuncia que Delcy "debe ser tan dictadora como lo fue Maduro o como lo fue Chávez"

abril 24, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Mañana
Adriana Medina expuso también en NTN24 que las condiciones de los presos políticos en Venezuela son "inhumanas".

Adriana Medina, activista y defensora de los derechos humanos, denunció en La Mañana de NTN24 que, pese a que Nicolás Maduro fue capturado por parte de Estados Unidos en enero, el régimen continúa atentando contra los derechos humanos ahora bajo el mando de Delcy Rodríguez.

"Se sigue pidiendo, se sigue exigiendo que se cumpla con los derechos humanos, pero seguimos en lo mismo, la dictadura sigue en pie en Venezuela. Por mucho que la gente piense que la dictadura terminó, la dictadura en Venezuela no ha terminado, simplemente cambió de cara", precisó Medina.

o

Las declaraciones de Medina se dieron a propósito de la situación que viven actualmente los presos políticos del régimen venezolano. Las cifras más recientes de la ONG Foro Penal indican que aún faltan por salir al menos 472 personas injustamente detenidas, entre ellas una menor de edad y 186 militares.

Alexandra del Valle Pinto, por ejemplo, fue detenida arbitrariamente hace 4 años, desde el 23 de abril del 2022 en Maracay, Estado Aragua, y, siendo inocente, cumplió 1400 días de injusticias y de violaciones a sus derechos humanos, aseveró Medina.

"La situación de Alexandra es grave, como la de la gran mayoría de los presos políticos que están en este momento en Venezuela, debido a que las condiciones son inhumanas con cargos que se le imputan que son completamente incoherentes", expuso Medina, quien aseguró que a del Valle "no le dan la opción" de la Ley de Amnistía.

Delcy Rodríguez, según la activista, "debe ser tan dictadora como lo fue Maduro, como lo fue Chávez". "Siguen vulnerando los derechos humanos de todos los venezolanos cada día, a pesar de todo lo que se hace, a pesar de las investigaciones de los organismos internacionales, a pesar de todo, seguimos en lo mismo. Tenemos más de 20 años en lo mismo, luchando por los derechos", lamentó.

Temas relacionados:

Régimen venezolano

Delcy Rodríguez

Presos políticos

Denuncia

Activistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Contraste en imágenes: control militar de Estados Unidos frente a cargas sensibles versus asaltos terroristas del régimen iraní en el estrecho de Ormuz

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Quebraría el sistema financiero": experto alerta sobre consecuencias en medio de ataques al régimen de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos estaría planteando la posibilidad de pedir la suspensión de España en la OTAN

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuánto uranio se necesita para un arma y qué amenza supone la capacidad nuclear del régimen iraní?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Qué le espera a Colombia si Iván Cepeda gana la Presidencia?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Artemis II marca un antes y un después en la medición de radiación espacial”, asegura Omar Arias

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump ordena a la Marina de EE. UU. destruir y disparar "a cualquier barco, por pequeño que sea", que intente minar el estrecho de Ormuz

Captura de video difundido por la Guardia Revolucionaria del régimen de Irán – Foto AFP
Régimen de Irán

⁠⁠Con lanchas rápidas y agentes enmascarados: régimen iraní publica video asaltando buques en el estrecho de Ormuz

Carlos Giménez/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Delcy Rodríguez

"Sabandija, si no coopera, terminará al lado de Maduro y Cilia Flores en una cárcel federal": congresista de EE. UU. lanza advertencia a Delcy Rodríguez

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez - EFE
Regimen chavista

"Petro lo único que le está haciendo es un favor a Delcy Rodríguez": Iván Simonovis sobre visita del presidente de Colombia a la encargada del régimen en Venezuela

FBI | Foto Canva
Investigación

FBI investiga si existe conexión entre desapariciones y muertes de 11 científicos nucleares y aeroespaciales de Estados Unidos

Más de Actualidad

Ver más
Una mujer murió luego que una llanta la golpeara / FOTO: Captura de video
Bogotá

El drama que vive la familia de una mujer mayor que murió sorpresivamente porque la golpeó una llanta

Vladimir Padrino López, militar venezolano solicitado por la justicia de EE. UU., junto a Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela - Fotos EFE
Dictadura en Venezuela

Tras destituirlo del Ministerio de Defensa, Delcy Rodríguez designa a Vladimir Padrino López como nuevo ministro de Agricultura del régimen

Astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen - Foto:; AFP
Artemis II

Astronautas de Artemis II revelan por primera vez lo que no se vio de la histórica misión a la Luna

Opinión

Ver más
Arturo McFields Izquierda

Cumbre por la Democracia defiende dictadura de Cuba y censura a redes sociales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Libertad

La fractura de Occidente

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Juicio contra Maduro

Donald Trump asegura que Nicolás Maduro enfrentará "otros cargos" judiciales más adelante

Luis Díaz, jugador de la selección Colombia - Foto: EFE
Selección Colombia

Fechas y horarios de los partidos de Colombia en el Mundial 2026 tras conocer su nuevo rival en la fase de grupos

Una mujer murió luego que una llanta la golpeara / FOTO: Captura de video
Bogotá

El drama que vive la familia de una mujer mayor que murió sorpresivamente porque la golpeó una llanta

Vladimir Padrino López, militar venezolano solicitado por la justicia de EE. UU., junto a Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela - Fotos EFE
Dictadura en Venezuela

Tras destituirlo del Ministerio de Defensa, Delcy Rodríguez designa a Vladimir Padrino López como nuevo ministro de Agricultura del régimen

Astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen - Foto:; AFP
Artemis II

Astronautas de Artemis II revelan por primera vez lo que no se vio de la histórica misión a la Luna

Giogia Meloni, primera ministra de Italia - Foto: AFP
Giorgia Meloni

Italia anunció que no llevará a cabo la renovación automática de acuerdo de defensa con Israel

Futbol colombiano - Foto: EFE
Fútbol colombiano

Promesa del fútbol colombiano se puso a llorar tras fallar una opción clara de gol y pidió ser sustituido

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre