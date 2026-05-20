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Miércoles, 20 de mayo de 2026
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Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

mayo 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
La divulgación de la grabación en la que se escucha a Raúl Castro dando la orden fue develada por Cancio en agosto de 2006 en el medio de comunicación El Nuevo Herald.

Este miércoles 20 de mayo, el Departamento de Justicia de EE. UU. presentó cargos formales contra el dictador cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la ONG Hermanos al Rescate, ocurrido en 1996.

La acusación incluye siete cargos penales: cuatro por asesinato, dos por destrucción de aeronaves y uno por conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses.

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Los archivos y las comunicaciones militares desclasificadas revelan el momento en que se emitió la orden de destruir las aeronaves.

La divulgación de la grabación en la que se escucha a Raúl Castro dando la orden fue develada por el periodista Wilfrido Cancio en agosto de 2006 en el medio de comunicación El Nuevo Herald.

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En el audio se escucha el instante en que Castro dice: “Túmbenlos en el mar cuando se aparezcan y no consulten".

Precisamente, Wilfrido Cancio, ahora director del medio digital 'Café fuerte', habló sobre en La Noche de NTN24 sobre el tema.

"Es una grabación prolija, obviamente es la base, es una de las pruebas más fuertes para poner en acusación el nombre de Raúl Castro. Obtuve la grabación secreta, se autenticó la voz de Castro, incluso nos mandaron dos fotos de ese momento, es una historia que le dio la vuelta al mundo, es Raúl Castro de su propia voz dando la orden", expresó Cancio.

"Simplemente hice mi trabajo profesional, creo que el sentido que tiene esto es que estamos hasta ahora frente a un crimen, como otros tantos, impune”, afirmó.

Por su parte, Óscar Grandío Moráguez, politólogo e historiador, dio su punto de vista sobre la imputación de Raúl Castro.

"Raúl Castro es un criminal perseguido... Lo que se está diciendo es muy claro, el régimen (cubano) tiene que entregar el poder", afirmó el entrevistado.

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"Queda claro que la familia Castro no puede estar en cualquier tipo de negociación (entre Cuba y EE. UU.).", agregó.

Además del dictador cubano, otras cinco personas figuran también como acusadas en esta causa judicial que intensifica la campaña de máxima presión del presidente Trump contra el régimen de La Habana.

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